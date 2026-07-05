Los hobbies más peculiares de las estrellas

Para nosotros los mortales un pasatiempo puede ser algo de lo más normal, pero alguien que ya lo tiene todo puede llegar a necesitar experiencias cada vez más raras.

Geena Davis

Tiro con arco desde 1997. Fue finalista para el equipo olímpico.

Tom Hanks

Colecciona máquinas de escribir antiguas desde 1978. Tiene unas 250 y las usa para escribir cartas.

John Travolta

Licencia para Boeing 737 y 747. Tiene su casa con pista de aterrizaje y un Boeing 707 con dormitorio incluido.

Keanu Reeves

Dispara rifles de asalto semiautomáticos, pistolas y escopetas tan bien como John Wick.

Angelina Jolie

Piloto con brevet desde hace 20 años. Vuela su propio Cirrus SR22. También colecciona dagas.

Amanda Seyfried

Amante de la taxidermia. Tiene un ciervo llamado Sha Dinasty, el pollito Linda, la lechuza Beatrix y el caballo Antoine.

Johnny Depp

Colecciona Barbies de edición limitada: Beyoncé, Elvis, Marilyn Monroe y una de Lindsay Lohan con brazalete de arresto domiciliario.

Christopher Walke

Fue domador de leones en un circo a los 16 años.

Seth Rogen

Fundó Houseplant en 2019 y diseña sus propias piezas de cerámica artesanal.

Nicolas Cage

Colecciona esqueletos y fósiles. Compró un esqueleto de dinosaurio por 276 mil dólares.

Ryan Gosling

Es carpintero experto y construyó la mesa de Diario de una pasión donde tiene sexo con Rachel McAdams.

Brad Pitt

Escultor y ceramista. Trabaja madera, arcilla y metal. Lanzó su colección de piezas metálicas.

Margot Robbie

Tiene su propio equipo y tatúa a sus amigos.

David Lynch

Construía artefactos. En su canal de Youtube enseñaba cómo hacer un lavabo de madera y hasta un urinal.

Anthony Hopkins

Pintor. Vende sus obras por unos 5 mil dólares. Usa enormes cantidades de color y ojos expresivos.

Nick Offerman

Carpintero. Dirige Offerman Workshop desde 2001 con técnicas tradicionales de madera.

Nicole Kidman

Se formó como doula de la muerte para dar apoyo emocional y espiritual en procesos terminales. También es fan de la jardinería.