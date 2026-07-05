Los hobbies más peculiares de las estrellas

Para nosotros los mortales un pasatiempo puede ser algo de lo más normal, pero alguien que ya lo tiene todo puede llegar a necesitar experiencias cada vez más raras.
Geena Davis
Tiro con arco desde 1997. Fue finalista para el equipo olímpico.
Tom Hanks
Colecciona máquinas de escribir antiguas desde 1978. Tiene unas 250 y las usa para escribir cartas.
John Travolta
Licencia para Boeing 737 y 747. Tiene su casa con pista de aterrizaje y un Boeing 707 con dormitorio incluido.
Keanu Reeves
Dispara rifles de asalto semiautomáticos, pistolas y escopetas tan bien como John Wick.
Angelina Jolie
Piloto con brevet desde hace 20 años. Vuela su propio Cirrus SR22. También colecciona dagas.
Amanda Seyfried
Amante de la taxidermia. Tiene un ciervo llamado Sha Dinasty, el pollito Linda, la lechuza Beatrix y el caballo Antoine.
Johnny Depp
Colecciona Barbies de edición limitada: Beyoncé, Elvis, Marilyn Monroe y una de Lindsay Lohan con brazalete de arresto domiciliario.
Christopher Walke
Fue domador de leones en un circo a los 16 años.
Seth Rogen
Fundó Houseplant en 2019 y diseña sus propias piezas de cerámica artesanal.
Nicolas Cage
Colecciona esqueletos y fósiles. Compró un esqueleto de dinosaurio por 276 mil dólares.
Ryan Gosling
Es carpintero experto y construyó la mesa de Diario de una pasión donde tiene sexo con Rachel McAdams.
Brad Pitt
Escultor y ceramista. Trabaja madera, arcilla y metal. Lanzó su colección de piezas metálicas.
Margot Robbie
Tiene su propio equipo y tatúa a sus amigos.
David Lynch
Construía artefactos. En su canal de Youtube enseñaba cómo hacer un lavabo de madera y hasta un urinal.
Anthony Hopkins
Pintor. Vende sus obras por unos 5 mil dólares. Usa enormes cantidades de color y ojos expresivos.
Nick Offerman
Carpintero. Dirige Offerman Workshop desde 2001 con técnicas tradicionales de madera.
Nicole Kidman
Se formó como doula de la muerte para dar apoyo emocional y espiritual en procesos terminales. También es fan de la jardinería.