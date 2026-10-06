Los inadaptados se ríen del terror

Se dice que en México no se hace buen cine de terror, porque incluso de la muerte, el diablo, los fantasmas y los monstruos, se hacen burla y chistes, pero la actriz Farah Justiniani piensa que esto sí es posible, ejemplo de ello es la serie Prefiero la muerte.

“El humor sí está, pero de una manera distinta, porque es negro y ácido. Todas las películas de terror que se combinan con comedia están muy chidas, aunque no es un humor para toda la familia, sino para los jóvenes adultos y llegarle a ese público está padre”, expresa Farah.

En la serie, que ya está disponible en Prime Video, se cuenta la historia de Archi (Diego Bernal), el perdedor de la preparatoria; quien, tras ser mordido por un zombi en la tiendita de la esquina, une fuerzas con Cris (Lilith Curiel), su mejor amiga gótica, y Brenda (Farah Justiniani), su amor platónico, para intentar detener un plan maligno que podría desatar el apocalipsis en Mendoza, la pequeña ciudad de provincia donde viven.

Temas

A través de la aventura que emprenden estos amigos para encontrar respuestas, también se abordan temáticas como la búsqueda de la identidad, los cambios físicos y emocionales, el amor y el bullying.

“Archi y Cristina son los inadaptados y rechazados que no cumplen con el estándar que exige la sociedad; luego está Brenda, que sí lo hace, pero a costa de que su mamá le ordena qué hacer. La historia intenta mostrar que los jóvenes no somos perfectos”, dice Lilith.

Aunque la posibilidad de que haya un apocalipsis zombi es muy poco probable, Diego sí ha pensado qué haría en esta situación. “Cuando tienes un ultimátum es cuando realmente empiezas a valorar las cosas. Ese es uno de los mensajes más bonitos de esta serie, nos dice que no esperemos a que nos pase algo para comenzar a vivir”, subraya.

Prefiero la muerte le regaló a su elenco joven la oportunidad de trabajar al lado de actores con experiencia como Fernanda Castillo, Luis Fernando Peña, Armando Hernández y Sherlyn, por mencionar algunos.