Los Increíbles vuelve al cine

Los Increíbles 3 llegarán oficialmente a los cines el 16 de junio de 2028, según los detalles más recientes confirmados por Pixar en la convención D23.

La tercera entrega de la exitosa franquicia animada se estrenará exactamente una década después de la segunda película. Ambientada semanas después de la cinta anterior, Violet y Dash buscan la independencia de sus padres mientras que los poderes de Jack-Jack se salen de control. La familia debe unirse para enfrentar a un supervillano con habilidades que los superan a todos.

Violeta y Dash buscarán mayor independencia de sus padres y querrán demostrar que están listos para ser superhéroes profesionales.

Podrán a prueba sus poderes

Un nuevo e inteligente supervillano aparecerá con el objetivo de demostrar que no cualquiera merece ser un héroe, llegando a crear una liga de supervillanos para poner en jaque a la familia Parr.

La producción de Disney y Pixar, que vuelve a contar con Brad Bird en el guion y con Peter Sohn ahora en la dirección, llegará a los cines, supuestamente, en 2028 pero ya se han desvelado algunos detalles de esta nueva secuela que promete dar un vuelco a la historia de siempre.

Ni Disney ni Pixar han desvelado aún detalles específicos de la trama ni tampoco se ha confirmado una fecha de estreno exacta, pero es claro que Los Increíbles 3 quiere seguir la tónica narrativa de sus dos predecesoras cambiando ligeramente el escenario para que toda la familia Parr tenga la oportunidad de lucirse frente a las cámaras.