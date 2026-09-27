Los infiltrados, cinta que coronó a Scorsese

Aunque Martin Scorsese es uno de los cineastas más influyentes del cine contemporáneo, solo una vez ha ganado el Óscar como mejor director. Esta hazaña ocurrió en 2007, gracias a Los infiltrados una historia de policías y mafiosos que está a punto de cumplir 20 años de su estreno.

La película que está en Netflix sigue a Billy Costigan (Leonardo DiCario) y a Colin Sullivan (Matt Damon) dos hombres que logran burlar a la mafia irlandesa y a la policía de Massachusetts, respectivamente.

Soplones

Y es que, mientras el joven policía Costigan logra infiltrarse en la banda de Frank Costello (Jack Nicholson), Sullivan trabaja para las autoridades, pero en realidad es un informante para la mafia.

El conflicto se vuelve más peligroso cuando ambos bandos descubren que tienen un traidor entre sus filas y hacen todo lo que está a su alcance para descubrir quién es.

Ahí está buena parte del atractivo de Los infiltrados: Scorsese construye un thriller en el que el espectador conoce el juego, pero no sabe quién logrará descubrir al otro primero. La tensión se sostiene además con un reparto que reúne a DiCaprio, Damon, Nicholson, Martin Sheen y Mark Wahlberg.