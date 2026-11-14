Los juegos del hambre llegan a México

La suerte no parecía estar de su lado. Desde las 16:00 horas, la lluvia cayó sobre la plaza Mítikah, donde cientos de seguidores de Los Juegos del Hambre aguardaban la llegada de Joseph Zada y Mckenna Grace. Si algo habían aprendido de Katniss, personaje emblema de la saga, era que rendirse no era una opción. Con paraguas y algunos completamente empapados, algunos fans llegaron desde las 5:00 horas, dispuestos a soportar el agua con tal de ver a los protagonistas de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, que llega el próximo 18 de noviembre a cines.

Y entonces, como si la rebelión hubiera conseguido imponerse sobre el “Capitolio”, la lluvia cedió justo a tiempo para recibir a los actores. Entre la multitud aparecían libros, flores, dibujos y carteles que demostraban que la creatividad de los seguidores no conocía los límites de Panem. “El Capitolio me negó la entrada. Mckenna, ¿puedo tener tu autógrafo?”, decía uno de los letreros, mientras otro admirador había preparado soles con los rostros de los protagonistas.

“La cosecha” había comenzado, aunque en esta ocasión nadie temía escuchar su nombre. Por el contrario, todos querían ser elegidos para conseguir una fotografía, una firma o unos segundos frente a sus ídolos. Sin embargo, la suerte no estuvo del lado de todos los “tributos”.

El fuego vuelve a propagarse

Mckenna Grace y Joseph Zada no necesitaron un desfile de tributos para llamar la atención. La actriz apareció con un vestido con una larga extensión de tela y su compañero eligió un saco amarillo y pantalones amplios, en contraste con la escenografía geométrica de colores.

Durante el encuentro, conducido por Gaby Villanueva y Gaby Cam, la intérprete de Maysilee y Merrilee Donner tuvo que contener las lágrimas. “Esto es una locura. No sé qué decir, no creo que alguna vez hubiera imaginado que algo así me sucedería. Estoy muy agradecida, ustedes son increíbles”, expresó. “Quiero conocerlos a todos. Todos tienen muchísima pasión, trajeron carteles, libros y hasta muñecos hechos de nosotros. Es un honor estar aquí”, añadió.

Joseph Zada, quien da vida al joven Haymitch Abernathy, destacó que, más allá de la tragedia que atraviesa su personaje, la historia también ofrece un mensaje de esperanza.