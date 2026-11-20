En Panem, los jóvenes no eligen las reglas bajo las que deben vivir. Nacen en una sociedad que los obliga a luchar por su supervivencia, donde el sufrimiento se convierte en espectáculo. Pero incluso ahí existe espacio para la resistencia.

Para Joseph Zada y Mckenna Grace, protagonistas de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, película que llega a salas de cine, esa es una de las razones por las que la historia de Suzanne Collins continúa conectando casi dos décadas después de la publicación del primer libro, en 2008. “Me parece real ver a estos jóvenes defendiendo aquello en lo que creen. Se apoyan y conservan su humanidad dentro de un sistema que intenta arrebatársela, ya sea frente a un sistema, frente al mundo o incluso ante quienes te acosan en la escuela”, explica Grace en entrevista.

Joseph, de 21 años, encuentra otro paralelismo entre Panem y la sociedad actual: la concentración del poder. “Están el poder y la desigualdad. Me encanta esta historia sobre personas que luchan contra eso”, dice.

Remake

Ambientada 24 años antes de la primera. cinta, Amanecer en la cosecha adapta la quinta novela de la saga y explora los segundos Juegos del Hambre del Vasallaje de los 25. Zada interpreta al joven Haymitch Abernathy, personaje al que Woody Harrelson dio vida en las películas originales como mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark. “Todo en esta historia es desgarrador. Cuando vuelves a las películas originales, ya no lo culpas por sus acciones, sino que realmente sientes empatía por él”, comparte el actor.

Mckenna da vida a Maysilee Donner, una joven del Distrito 12 que no teme expresar su enojo. “Defiende sus necesidades, aquello en lo que cree y a las personas que la rodean. Pero también es bondadosa. Es poderoso mostrar que ambas cosas pueden coexistir”, dice Grace.