Los juegos físicos se seguirán vendiendo

Mientras crecen las dudas sobre el futuro de los formatos tradicionales a raíz del plan de Playstation de cesar la producción de discos para 2028, desde Japón envían un mensaje de calma para los coleccionistas: los juegos físicos siguen siendo una prioridad.

La postura oficial la dejó en claro Bill van Zyll, vicepresidente y director general de Nintendo para Latinoamérica, durante una charla con el creador de contenido Coelho y recogida por Nintendo Everything. Aunque las ventas digitales en la eShop representan un pilar enorme de su negocio, la compañía no planea seguir los pasos de Sony. “Históricamente, hemos mantenido una postura neutral, ¿verdad?”, explicó van Zyll al abordar el debate. “Nos guiamos por las preferencias del consumidor y las tenemos muy en cuenta. También tenemos una plataforma que acaba de salir. Apenas ha pasado un año desde el lanzamiento de Nintendo Switch 2. Esta plataforma ofrece ambas opciones: digital y física. No hay planes para abandonar las ediciones físicas. También sabemos cuánto les gusta a los fans, así que nuestra postura ha sido mantenernos neutrales al respecto”.

El negocio detrás del plástico

Más allá de satisfacer a la comunidad más nostálgica, la decisión de Nintendo responde a números contundentes. Como destacó el analista Stealth en X a partir de los reportes financieros de la compañía, el canal físico conserva un peso enorme dentro de sus ingresos.

Durante el primer trimestre de 2026, Nintendo reportó que el 61.5 % de sus ventas de software correspondieron al entorno digital una cifra que engloba descargas completas, paquetes de contenido adicional y membresías de Nintendo Switch Online. Esto significa que el 38.5 % restante provino de cajas y cartuchos distribuidos en tiendas, una tajada demasiado grande del negocio como para ignorarla de golpe.

La controversia de las Key Cards en Switch 2

Pese al compromiso con el formato físico, la transición tecnológica no ha estado libre de fricciones. En Nintendo Switch 2 debutó el formato de las Game-Key Cards o “tarjetas llave”. A diferencia de los cartuchos tradicionales, estos módulos no almacenan la totalidad del juego: funcionan como una llave de autenticación que activa la descarga del resto de los archivos vía internet. Títulos como Pokémon Pokopia han recurrido a este sistema, lo que ha generado quejas entre usuarios que buscan una experiencia desconectada e inmediata.

Pese a las críticas en foros, comercialmente han tenido un impacto positivo en el mercado. De acuerdo con cifras compartidas por el analista Mat Piscatella (Circana) en Bluesky sobre el mercado de Estados Unidos durante 2026, el gasto en estas tarjetas llave creció 631 % frente al año previo. Dicho repunte fue suficiente para contrarrestar la ligera caída de 3 % en las ventas de otros soportes físicos convencionales.

No obstante, parte de la comunidad ve en esta estrategia una transición disimulada hacia un ecosistema meramente digital. En redes sociales como X abundan señalamientos en esa línea. “Sinceramente, las Game-Key Cards son la pista reveladora en este caso. Los cartuchos de Switch 2 apenas contienen el juego; la mayor parte hay que descargarla. Nintendo mantiene su espacio en las estanterías mientras se desplaza gradualmente hacia el formato digital”, opinó Glitch Truth.

En un sentido similar, el usuario teamrocketgaaew apuntó: “Solo están tratando de ser sigilosos con ello. Como otros han dicho, el juego en sí no está en el cartucho, sino que requiere una descarga. Ya verás cómo otros intentan copiar esta idea también; al final, todos acabarán haciéndolo tarde o temprano”.

Al margen de las opiniones encontradas sobre las tarjetas llave, la realidad operativa de Nintendo es inamovible por ahora: las cajas seguirán presentes en las colecciones para acompañar el ciclo de vida de Nintendo Switch 2.