Los latinos más escuchados en 20 años

Para celebrar sus 20 años de historia, Spotify compartió varios listados donde revela, por primera vez, los álbumes, canciones, podcasts, audiolibros y artistas más escuchados de la plataforma desde su creación.

Dentro del listado de artistas figuran dos latinos que posicionan la música de la región dentro de dicho ranking: Bad Bunny y J Balvin.

Un conejito malo

En el caso de este intérprete, ocupa el segundo lugar, solo por detrás de Taylor Swift, quien es la artista más escuchada en la historia de Spotify. Además de ser el segundo artista más escuchado, Bad Bunny también tiene dos de los 20 álbumes más reproducidos, de hecho, Un verano sin ti es el álbum más escuchado en toda la historia de la plataforma. El otro disco de Benito que figura en la lista es YHLQMDLG, que ocupa el lugar 15.

Hablando de J Balvin, actualmente tiene 74.5 millones de oyentes mensuales, siendo el más popular su tema “La canción”, que comparte con Bad Bunny y acumula más de 2 billones de reproducciones. Mientras que Benito cuenta con 103.6 millones de oyentes mensuales a la fecha, con “DTMF” como la más popular con más de 1.7 billones de reproducciones.

Además de Bad Bunny y J Balvin, otros 18 artistas forman parte del top 20 que compartió Spotify. La ganadora es Taylor Swift, quien ocupa el primer lugar y es seguida por Bad Bunny. Después de ellos se encuentran Drake, The Weeknd, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem y Kanye West, en el top 10.

Del lugar 11 a 20 se posicionan Travis Scott, papá de los hijos de Kylie Jenner, BTS, Post Malone, Bruno Mars, J Balvin, Rihanna, Coldplay, Kendrick Lamar, Future y Juice.