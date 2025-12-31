Los libros más leídos este 2025

Las tendencias de lectura en México durante 2025 muestran un panorama diverso, influenciado por recomendaciones digitales, plataformas de comercio electrónico y el creciente interés por el desarrollo personal. Entre los libros más leídos en México destacan obras que combinan motivación, reflexión y narrativas accesibles que conectan con un público amplio. Algunos datos expuestos fueron publicados por IMER Noticias.

La biblioteca de la medianoche (ficción reflexiva)

En el volumen de Matt Haig, Nora Seed tiene la oportunidad de explorar vidas alternativas en una biblioteca mágica que redefine el sentido de nuestras decisiones y su impacto.

El Principito (narrativa)

Otro de los libros más leídos es el de Antoine de Saint-Exupéry. A pesar del paso del tiempo, esta obra continúa resonando entre lectores jóvenes y adultos por su mensaje universal y su valor simbólico. Su permanencia demuestra que los clásicos siguen teniendo un lugar importante en la conversación literaria del país.

Te vas a morir y todavía no has empezado a vivir (superación)

El título que encabeza las preferencias del año es de la autoría de Uli Moreno Montana. Un libro de desarrollo personal que ha logrado posicionarse como uno de los más vendidos del país. Su enfoque en hábitos, decisiones y claridad emocional lo ha convertido en referencia para quienes buscan herramientas prácticas para mejorar su vida.

Cien años de soledad (narrativa)

Entre los clásicos latinoamericanos, la obra de Gabriel García Márquez continúa figurando en las listas de las más leídas. Su relevancia cultural y su constante recomendación en escuelas, clubes de lectura y plataformas digitales mantienen viva su presencia en el mercado mexicano.

Romper el círculo (narrativa)

Dentro del género romántico y la ficción emocional, el libro de Colleen Hoover se mantiene como uno de los títulos más consumidos, especialmente entre lectoras jóvenes. Su estilo directo y su impacto en comunidades literarias digitales la consolidan como una autora recurrente en las listas de más vendidos en México.

Amanecer en la cosecha (ficción/distopía)

El libro de Suzanne Collin es la última novela ambientada en el universo de Los Juegos del Hambre, la cual continúa la saga con nuevos personajes y conflictos que exploran el poder, la resistencia y la supervivencia humana. Es el libro de ficción más exitoso en ventas globales y con fuerte presencia en México durante el 2025.

Onyx Storm (romance/aventura)

Una mezcla de emoción, romance intenso y aventura que ha conquistado al público joven y adulto, ubicándose entre los títulos más vendidos del año. El libro es de la autoría de Rebecca Yarros.