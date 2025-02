No solo Marvel tiene su multiverso. Ahora la serie Vecinos incursiona en este formato con el spin off Riquísmos… por cierto, que en palabras de su productor, Elías Solorio, es una forma de responder a los cambios que hay en el mercado, donde los contenidos ya no compiten entre ellos sino se complementan. “Esta vez es el turno de los López Pérez que, aunque son personajes conocidos, las historias serán diferentes, se comportarán de otra manera y a ellos los veremos como desde un principio los imaginábamos, millonarios, porque uno no sabe qué pasará cuando le da alas a un alacrán”, bromeó Solorio.

El productor consideró que, si bien la gente siempre ha arropado a todos los personajes, con los López Pérez han tenido una especial atención, porque la mayoría conoce a alguien como ellos, desde la señora que se cree superior y que gusta de aparentar lo que no tiene, como Magda, hasta el hombre bueno y noble de quien siempre se aprovechan. “Los López Pérez son muy de nuestra cultura, pero al mismo tiempo universales porque los encontramos en cualquier lado. Gran parte de lo que ha sido ‘Vecinos’ se basa en la comedia mexicana de los años 50, donde grandes como ‘Cantinflas’, ‘Tin Tan’ o ‘Resortes’ reflejaban nuestras historias urbanas, además, los países de habla hispana tenemos cosas que nos unen a nivel social y cultural”, señala.

Si se pudiera hacer una reflexión más profunda de esta familia, explicó el productor, se podría decir que son un reflejo de la sociedad, en cuanto a las dinámicas que tienen entre ellos y su entorno. “En ‘Riquísimos…’ veremos personajes que nos encontramos en el día a día y con historias que a veces en la vida real no son tan divertidas, pero cuando las vemos retratadas de esta manera, nos muestran que podemos darle la vuelta a las situaciones, al tratar de reírnos y de encontrar el lado amable”, detalla.

Ahora Magdalena, Arturo, su hija “dark” y “nini” Alejandra, su esposo Roko y su hijo Morrison se enteran de que un tío de Angangueo acaba de morir y los dejó como herederos de una cuantiosa fortuna, pero hay ciertas condiciones que cumplir, como conservar a son Arturo, un burrito, la amada mascota del difunto.

En esta nueva aventura el elenco principal estará acompañado por Eduardo España, Carlos Bonavides, Wendy Braga, Iker Madrid, Bárbara Islas, Luis Manuel Ávila y Guadalupe Rammath, en una combinación de actores experimentados y nuevos talentos.