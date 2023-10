Después de su participación en La casa de los famosos, Sergio Mayer anunció su nuevo proyecto, el cual ahora involucra a toda su familia. Se trata del reality Mayer Camil: La familia, en el que se conocerán los aspectos más privados de Mayer, Issabela Camil y sus dos hijas, Antonia y Victoria.

Se trata de un programa de al menos 24 capítulos que serán transmitidos de forma gratuita a través de YouTube, donde los integrantes dejarán ver su lado más personal en el día a día de sus vidas. “Estamos convencidos del contacto y el cariño con el público y más después de haber estado en ‘La casa de los famosos’, consideramos que esta temporada será la punta de lanza de productos que estamos preparando”, adelantó Mayer, quien ya tiene junto con Issabela un podcast donde a veces participan sus hijas. Sorprendió la participación de Sergio Mayer Mori, hijo mayor del actor y Bárbara Mori, quien acaba de regresar de España y recalcó que está en una nueva etapa de madurez y acercamiento familiar.

El joven de 25 años aseguró que su distanciamiento no se debía a algún problema con su papá, sino simplemente a su forma de ser. “No es este reality el que me acerca a él (su papá), es al revés, mi cercanía con él restablece mi participación en este proyecto. No es que hayamos tenido problemas, simplemente yo vivía una vida desbocada, estaba aquí y allá, y no estaba muy pendiente, nunca fui una persona muy de familia, pero el tiempo es la mejor cura para la inmadurez laboral y ya estoy más cerca de mi familia”, dijo Mayer Mori.