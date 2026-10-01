Los mejor vestidos de los VMAs 2026

Los looks masculinos recibieron menos atención y, en muchos casos, apenas se mencionaron las firmas que vestían los invitados. Ellos brillaron en la alfombra azul

Sombr

Llevó un abrigo largo de pelo sintético a rayas blancas y negras, sin camisa debajo, y un pantalón acampanado de cuero lavado cortado de tela sobrante, todo de ERL y confeccionado en el taller de Eli Russell Linnetz en Venice Beach.

David Corenswet

El actor de Superman fue la opción sobria de la noche, con un traje cruzado de raya diplomática y gafas de sol.

Lucky Daye

El cantante de R&B fue de Campillo, de la colección otoño/invierno 2026, con un traje muy ajustado que añade un pequeño volante a la altura de la cintura.

Troye Sivan

La chaqueta era de sastrería impecable, entallada y con el cuello alzado. De cintura para abajo, Erdem se permitió el teatro, fajín de seda, plumas blancas de avestruz y una cola de satén y tul. Lo firmó el estilista Marc Forne y las joyas eran de Spinelli Kilcollin.

Belmont Cameli

El protagonista de la serie Off Campus llevó un look de Ferragamo de la colección otoño/invierno 2025, camisa vaquera azul con bolsillos de parche y vaqueros rectos lavados.

Orville Peck

El cantante presentó el homenaje a George Michael con cazadora de cuero con tachuelas y flecos en las mangas, camiseta blanca de Keith Haring, pantalón de cuero, botas, sombrero vaquero negro y su máscara de siempre.

Shaboozey

El cantante de country fue el más coherente de la noche. Blazer y pantalón de cuero, chaleco también de cuero, camisa y corbata estrecha, todo de Chrome Hearts arriba abajo.