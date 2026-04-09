Los mejores con placa de carbono

Para los entusiastas del running, son más que un calzado deportivo de uso diario. Han revolucionado la disciplina, ya que están diseñados para ofrecer un mayor retorno de energía, eficiencia y velocidadNike Vaporfly 4

En los clubes de running, son bastante populares, pero no es solo bombo y platillo, hay razones reales para confiar en este clásico par de tenis con placa de carbono. Además de lo obvio —la sensación de propulsión extra y el impulso en el pie—, este modelo presume ser sumamente ligero, tanto por la construcción superior con malla como por la goma de la suela notablemente más fina que en las versiones anteriores. En cuanto a la suela exterior, el material suave se comprime con facilidad para adaptarse a la superficie, ofreciendo tracción y amortiguación en la carrera.

Nike Alphafly 3

Hay una razón por la que son de los tenis predilectos por los entusiastas del running, y es que sus características los han hecho merecedores de ciertas credenciales. Solo por traer a la mesa un ejemplo, basta recordar que en 2023, el keniano Kelvin Kiptum rompió el récord mundial en el Maratón de Chicago con un tiempo de 2 horas y 35 minutos, usando los Alphafly 3. Entre sus atributos, se encuentra el diseño que presume ser superior a las versiones anteriores, incluyendo una placa de fibra de carbono más ancha que mejora la propulsión y la estabilidad en cada zancada.

Saucony Endorphin Pro 4

Puede que sean menos democráticos que las propuestas de Adidas y Nike para correr, pero eso no los vuelve menos interesantes. En realidad, la oferta de Saucony posee lo suficiente para ser considera como un sólido calzado de competencia. No es mentira que son ligeramente más pesados que otros modelos de la categoría, pero al ser unos tenis con placa de carbono, el impulso en el ritmo no está a discusión. Y si algo los ha vuelto merecedores de una buena crítica, es sin duda la combinación de comodidad y amortiguación que proveen.

Adidas Adizero Adios Pro 4

Diseñados para correr en la mediapunta, presentan ventajas considerables en comparación con otros modelos. Si bien las varillas de carbono promueven una economía de energía si se usan con la técnica correcta, también se distinguen por su suave espuma. En muchas formas, esto es beneficioso, sin embargo, si el impacto en tu zancada suele caer sobre el talón, es posiblemente que no sea tu mejor opción, pues restará estabilidad.

Hoka Cielo X1 2.0

Hoka no es ajeno al mundo del running y los expertos señalan los Cielo X1 2.0 como uno de los mejores tenis con fibra de carbono del mercado. Entre sus principales cualidades destacan la silueta en forma de balancín, lo que promueve una transición suave y armoniosa. Sobre la propulsión, una placa de carbono reforzada actúa como el principal aliado, mientras que la entresuela con espuma PEBA ofrece una segunda capacidad de respuesta. Además del cuello acolchado que garantizar una buena sujeción del pie, presenta un empeine transpirable.

Asics Metaspeed Edge Tokyo

Son la apuesta de la marca japonesa por un calzado de competición sobre pavimento. Con un peso de 170 gramos, este par presenta una placa de carbono curva y una espuma superligera que en combinación no solo prometen estabilidad, sino también en retorno de energía mayor. Es justo señalar que, de acuerdo con la marca, “al menos el 50 % del material principal de la parte superior del calzado está fabricado con materiales reciclados”.

Brooks Hyperion Elite 5

Este modelo pertenece a la gama más alta de Brooks y entre corredores se dice que se trata de unos tenis diseñados por atletas para atletas, pues la marca de tenis para running consultó a un grupo de corredores para mejorar su calzado deportivo. Estamos frente a uno de los modelos más ligeros de la categoría, incluso, posee una espuma superior en comparación a la de las marcas líderes, por lo que la estabilidad no se pone en riesgo. En cuanto a la placa de carbono, es justo añadir que en este modelo, cada placa se adapta a la talla, haciendo que cada corredor tenga el impulso adecuado.