Los mejores eventos de los 2000

La marca de esta casa editorial ha ganado prestigio por el arduo trabajo de todos los que la integran, pero sin los empresarios que nos han dado su confianza esto no sería posible. Esta gran colaboración ha quedado plasmada en las planas de la sección de sociales.

Momentos únicos

Desde conciertos hasta las mejores inauguraciones, qué buena década vivimos. Niños y adultos disfrutaron múltiples eventos, como los de La Academia, un fenómeno que cautivó al publico mexicano, por lo que la gran final celebrada en nuestra ciudad capital fue sin duda un escaparate para que a más personas se les despertara el entusiasmo por visitar Chiapas para conocer todos los lugares que tenemos para presumir.

Este evento del reality show no fue el único, pues hubo varias finales que tuvieron lugar en el Polyforum y el emblemático estadio Zoque Víctor Manuel Reyna. Además, en esos años se grabaron telenovelas y películas en el estado.

Escuelas privadas y fundaciones también han sido grandes socios comerciales. La iniciativa privada ha mantenido un fuerte lazo que que augura más años de cooperación, y estas páginas son prueba de

que nada suplirá la labor periodística y que los sucesos que hoy compartimos serán las historias que perdurarán por siempre.