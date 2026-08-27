Los mejores para correr un maratón

Garmin Forerunner 970

Pone el listón muy alto con el Forerunner 970, un smartwatch premium diseñado para los deportistas más exigentes. Su pantalla Oled de 1.4 pulgadas ultrabrillante de 2,000 nits, protegida por un cristal de zafiro, se integra en una carcasa ligera de 56 gramos con bisel de titanio. Detrás de este cuidado acabado se encuentra un GPS multibanda de extrema precisión, cartografía en color completa y herramientas de navegación avanzadas como Up Ahead o el retorno automático.

En cuanto a los sensores, integra un monitor óptico de frecuencia cardiaca de quinta generación con electrocardiograma, temperatura cutánea y todos los indicadores de rendimiento necesarios para perfeccionar el entrenamiento. También destaca por sus prácticas funciones: luz LED —blanca o roja—, micrófono, altavoz para llamadas, mensajes de voz o iluminación durante la carrera.

Suunto Run

Apuesta por la ligereza, la precisión y la simplicidad. Su caja de 46 mm de poliamida reforzada y su correa de nylon garantizan una gran comodidad, mientras que la pantalla Amoled de 1.32 pulgadas, protegida por cristal Gorilla Glass, se lee perfectamente incluso a plena luz del sol. Optimizado para correr, incorpora un GPS multibanda muy preciso —GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS— y un altímetro barométrico para un seguimiento fiable de la elevación del terreno.

Ofrece 34 perfiles deportivos, entre los que se incluyen carrera, trail, triatlón o natación, y garantiza un monitoreo completo de la frecuencia cardiaca, el sueño, el estrés y la recuperación, con indicadores como la puntuación de estrés del entrenamiento (TSS, por sus siglas en inglés) y la variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC). Compatible con la aplicación Suunto, permite sincronizar los datos, analizar el rendimiento y planificar los entrenamientos. Su autonomía alcanza hasta 12 días, para un uso diario sin necesidad de recargas frecuentes.

Polar Vantage M3

Combina las funciones clave de los relojes de gama alta con un precio accesible. Su pantalla Amoled brillante garantiza una excelente legibilidad, incluso a plena luz del sol, mientras que su GPS de doble frecuencia asegura una precisión óptima, incluso en entornos urbanos densos. Equipado con el sensor de frecuencia cardiaca Polar Elixir Gen 4, el reloj inteligente ofrece mediciones fiables y precisas, comparables a las de un cinturón torácico. También incorpora herramientas avanzadas de seguimiento de la recuperación y el sueño, para adaptar mejor los entrenamientos a tu condición física.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2025

Se posiciona como un reloj multideporte resistente y conectado, diseñado tanto para corredores como para exploradores urbanos. Su caja de titanio, su resistencia a 10 ATM y su certificación militar MIL-STD-810H garantizan una robustez a toda prueba. La pantalla Super Amoled, ultrabrillante de 3,000 nits, se lee perfectamente a plena luz del sol, incluso durante recorridos largos. Con Wear OS 6 y One UI 8 Watch, la interfaz combina pantalla táctil, botones y gestos para una navegación fluida, incluso en movimiento. El GPS de doble banda garantiza un seguimiento preciso, esencial para el maratón, mientras que el sensor Bioactive mide la frecuencia cardiaca, la oxigenación de la sangre y la composición corporal. Todo ello integrado en Samsung Health, para un seguimiento completo del rendimiento y la recuperación.

Garmin Forerunner 265

Tiene una pantalla Amoled de 1.3 pulgadas con GPS multibanda y tecnología SatIQ para ofrecer un seguimiento preciso durante los entrenamientos. Su batería alcanza hasta 13 días en modo smartwatch y hasta 20 horas con GPS. También incorpora métricas avanzadas de salud y rendimiento, como sueño, Body Battery, estrés, frecuencia cardiaca y predisposición para entrenar. Con resistencia al agua de 5 ATM, pesa apenas 47 gramos y cuenta con 8 GB de almacenamiento. Ofrece herramientas avanzadas para mejorar el rendimiento y entender cómo responde el cuerpo al entrenamiento. Entre estas se encuentran el estado de entrenamiento, la variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC), el tiempo de recuperación y Garmin Coach.

Apple Watch Ultra 2

Diseñado tanto para deportistas exigentes como para aventureros, combina robustez, precisión y legibilidad. Su GPS de doble frecuencia garantiza un posicionamiento ultrapreciso, incluso en entornos urbanos densos, lo que supone una gran ventaja para correr maratones. Su caja grande de 49 mm, resistente al agua hasta 100 metros, integra la pantalla más brillante jamás diseñada por Apple, con un punto máximo de 3,000 nits, perfecta para una lectura clara a plena luz del sol.

A esto se suman funciones de seguridad avanzadas, como la detección de accidentes y la llamada automática a los servicios de emergencia, gracias a una combinación de sensores e inteligencia integrada.