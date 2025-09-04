Los mejores vestidos del Festival de Cine de Venecia

En los momentos previos al inicio de las proyecciones, todas las miradas se dirigen a los atuendos de actrices, actores y cineastas. ¿A quién le darías el León de Oro a la sofisticación?.
Emily Blunt
Deslumbra con un escultural vestido de Tamara Ralph, zapatos Rene Caovilla y joyas de Tiffany & Co.
Amanda Seyfried - Con un vestido de Prada en y joyas de Tiffany & Co.
Kaia Gerber - Con un modelo de encaje de Givenchy diseñado por Sarah Burton.
Chiara Bassermann - Con un atuendo de Michael Kors y joyas de Crivelli.
Rosie Hungtington-Whitele - Combinó Armani Privé y Tiffany & Co.
Sofia Carson - Con vestido de Armani Privé y joyas de Chopard.
Georgina Rodriguez - Vestido de Roberto Cavalli y joyas de Pasquale Bruni.
Valentina Cervi - Con un vestido de Valentino.
Emanuela Fanelli - Un conjunto de Kiton, zapatos de Roger Vivier y joyas de Cartier.
Alicia Vikander - Optó por un atuendo de Louis Vuitton.
Anja Rubik - Con un vestido de Saint Laurent
Margareth Madè - Eligió vestido cascada de Luisa Spagnoli.
Da´Vine Joy Randolph - Un vestido de Alfredo Martínez y joyas de Chopard.
Cate Blanchett - Con un look de Maison Margiela Artisanal
Stephanie Glitter - Con un modelo de Vivienne Westwood.
Thomasin McKenzie - Con un vestido de Rodarte.