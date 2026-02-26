Los Mesoneros lanzan “Te lo advertí”

Los Mesoneros siguen dando pasos agigantados en la música; ahora sorprenden con el tema “Te lo advertí”, grabado nada más y nada menos que en los estudios ingleses Abbey Road, en colaboración con Morat. “Es una colaboración histórica desde uno de los estudios más icónicos del mundo, los legendarios Abbey Road Studios”, comentó la agrupación.

Para Los Mesoneros, la experiencia de grabar en ese lugar va mucho más allá de lo musical. “Para nosotros es como un sueño hecho realidad. Todavía se siente un poco surreal. Abbey Road es un estudio tan emblemático, un lugar tan icónico para la música, para la cultura y para la cultura pop”, agregaron.