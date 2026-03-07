Los mitos sobre la energía renovable

Los últimos diez años han sido los más calurosos jamás registrados, un aumento drástico que ha elevado la temperatura y el nivel de los océanos, derretido glaciares y aumentado los daños causados por desastres naturales como huracanes, inundaciones, incendios forestales y tornados, efectos que amenazan a las especies silvestres y la salud humana.

Los científicos tienen claro que para controlar los gases de efecto invernadero que están calentando el planeta es necesario un cambio importante hacia las energías renovables. Afortunadamente, el mundo está adoptando cada vez más estas tecnologías. En 2025, el carbón cayó por debajo de las energías renovables, como la solar y la eólica, como fuente principal de electricidad a nivel mundial.

Aun así, los mitos sobre las energías renovables son muy comunes. El apoyo a los parques eólicos frente a las costas de Nueva Jersey, Estados Unidos, por ejemplo, cayó más de un 20 % en menos de cinco años después de que comenzaran a circular afirmaciones engañosas y falsas.

Las energías renovables no son confiables

Siempre habrá días en los que las nubes cubran el sol o el viento esté en calma. Pero es poco probable que esas condiciones se den al mismo tiempo en todas las zonas geográficas. Siempre hay una forma de coordinar la combinación de energías para mantener las luces encendidas, aclara el abogado especialista.

Hoy en día, esa coordinación suele incluir la electricidad procedente de combustibles fósiles o carbón. En California, Estados Unidos, donde más de la mitad de la energía del estado procede ahora de la energía solar, eólica y otras energías renovables, el gas natural y otras energías no renovables generan el resto.

La energía solar en los techos es muy cara

La energía solar se ha vuelto tan rentable que la construcción y el funcionamiento de la tecnología son ahora más baratos a lo largo de su vida útil que las formas convencionales de energía como el gas, el carbón y la energía nuclear.

Al instalar 36 GW de energía solar y 10 GW de energía eólica, México podría alcanzar un 45 % de energía renovable en 2030, lo que podría reducir un 20% sus importaciones de gas para generación eléctrica, evitando un gran gasto, de acuerdo con un informe de mayo de 2025 de Ember, un centro de investigación energética que busca acelerar la transición a la energía limpia en México.

La energía eólica mata inevitablemente a la fauna silvestre

Con cientos de miles de turbinas en funcionamiento, la energía eólica representa actualmente el 8 % de la energía mundial. Pero junto con la proliferación de estos modernos molinos de viento han surgido historias de aves, ballenas e incluso insectos y murciélagos muertos o heridos en su presencia.

En algunos casos, la energía eólica puede causar una pequeña fracción de las muertes de fauna silvestre, pero estas son insignificantes en comparación con lo que el cambio climático está haciendo en el hábitat de los animales.

Los autos eléctricos no pueden recorrer largas distancias

Los vehículos eléctricos son un elemento importante de la transición a las energías renovables porque, a diferencia de los autos de gasolina, pueden recargarse con energía solar y eólica. Los vehículos eléctricos también son más eficientes desde el punto de vista energético, ya que utilizan casi toda su potencia para conducir, en comparación con los autos tradicionales, que solo utilizan el 25 %.

La preocupación de que los vehículos eléctricos no puedan llegar a su destino probablemente provenga de los primeros prototipos, cuando los automóviles desarrollados en la década de 1970 tenían una autonomía inferior a 64 kilómetros por carga. Hoy en día, unos 50 modelos pueden recorrer más de 480 kilómetros, y algunos superan los 800.

En camino de resolver la crisis climática

El mundo se encuentra en una mejor situación de lo que estaría sin las energías renovables. Antes de que el Acuerdo de París de 2015 exigiera esta transición energética, los expertos habían pronosticado un calentamiento planetario de 4 °C para 2100; ahora esperan que se mantenga por debajo de los 3 °C.

Pero incluso este objetivo “seguiría conduciendo a un planeta peligrosamente caliente”. El verano pasado, los observatorios hawaianos documentaron concentraciones de dióxido de carbono superiores a 430 partes por millón (ppm), un récord muy por encima del objetivo de 350 ppm fijado en París.

Para frenar suficientemente el calentamiento climático, los expertos consideran que la generación eólica debería cuadruplicar su ritmo actual para 2030, y que también deberían adoptarse más ampliamente la energía solar y otras energías renovables. Sin embargo, aunque las inversiones mundiales en energías renovables aumentaron un 10 % en la primera mitad del año pasado, en Estados Unidos, uno de los países más emisores del mundo, se redujeron en más de un tercio.