Los niños de los 2000 también dejaron huella

Las novelas infantiles fueron sin duda un fenómeno que definió el rumbo de la moda y la música. Las niñas y niños que consumían estas producciones televisivas las trasladaron de la pantalla a la vida real en sus fiestas, que comenzaban a ser temáticas.

Grandes momentos

Los pequeños de la primera década de los 2000 vieron nacer un Tuxtla más cosmopolita, donde se podían disfrutar los cines y las cadenas de comida rápida. El acceso al consumo más global de manera sencilla, la televisión por cable y los inicios de un internet más cotidiano hicieron que estas infancias democratizaran a sus estrellas musicales y series. La televisión abierta en México también hizo lo suyo, sembrando una década de éxitos como Amigos por siempre, Carita de ángel, María Belén, Cómplices al rescate, Alegrijes y Rebujos, Amy, la de la mochila azul y Atrévete a soñar, que son solo algunas de las tantas producciones que cautivaron a toda una generación.

Tuxtla pudo disfrutar algunas de las giras de estas estrellas, como en el caso de Daniela Luján, quien incluso visitó las instalaciones de esta casa editorial. De igual forma, Danna Paola llegó a la ciudad y por supuesto que Cuarto Poder estuvo presente.