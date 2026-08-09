Los nuevos llegan a Locarno

Diez años después de su publicación original, la novela Llegaron con el viento de Laura Santullo se verá en la pantalla grande, vía el Festival de Cine de Locarno, en Suiza, uno de los más antiguos y prestigiosos del cine independiente.

La versión cinematográfica es dirigida por Rodrigo Plá, con guion de la propia Santullo, llevando como título Los nuevos. El largometraje tendrá su premier mundial como parte de la sección Locarno Kids Screenings.

Los nuevos sigue a Tiana y su familia quienes buscan refugio en el pueblo de Mateo y Tomás, pero la contaminación de la que huyen también los alcanzará allí. Junto con su perro Nube, los tres niños se embarcan en una aventura para descubrir qué está envenenando los ríos.

“El libro trata en buena medida sobre la migración. Sobre familias, niños y adultos, que se ven obligados a dejar sus hogares para buscar un mejor sitio para vivir, un lugar seguro. Aunque naturalmente se trata de otro contexto, esa historia nos remite a los dos, a nuestra propia experiencia de vida”, comentan.

Episodios sociales

“Durante la dictadura militar en Uruguay decenas de familias tuvieron que marcharse, nuestras respectivas familias estuvieron en esa situación. Sin duda ese aspecto, vuelve a la narración en un espejo sobre el cual mirarnos y pensar quienes fuimos y qué hicimos con eso que nos tocó vivir”, agregan.

Santullo y Plá consideran importante abrir una reflexión al respecto, en un mundo donde las migraciones, los movimientos forzados de personas, son una realidad cotidiana.

Fue importante trabajar con sus pequeños actores desde lo lúdico, a fin de generar en ellos una conciencia de sus emociones y sensaciones, como herramientas para estar presentes en las situaciones, y así poder reaccionar con naturalidad.

“Obviamente tenían un conocimiento general de la historia y de la trayectoria que tenían sus personajes, pero no ahondábamos en conceptos generales, más bien se trabajó con minucia cada secuencia”, apuntan.

Rodaje

Los nuevos se filmó en el municipio de Tacotalpa, Tabasco. Y se requirió de una investigación que permitiera, por ejemplo, visualizar las devastadoras consecuencias de la minería ilegal en el medio ambiente y el impacto en las comunidades cercanas, todo sobre los éxodos y migraciones forzadas en el interior del país.

“Este es nuestro estreno internacional, aún no tenemos clara la ruta para México, pero esperamos que sea un larguísimo camino, donde la parada que más nos hace ilusión es llevar ‘Los nuevos’ a las comunidades donde se filmó y en donde tanto nos apoyaron”, destacan.