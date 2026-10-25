Los otros: terror sin monstruos

Pasos que recorren pasillos, ruidos sin razón y un piano que se toca solo al interior de un cuarto bajo llave hacen que Grace (Nicole Kidman) compruebe lo que su hija le asegura: que hay otros habitantes invisibles en su casa.

Alejandro Amenábar dirige Los otros, y Tom Cruise fungió como productor asociado en la cinta de misterio y terror paranormal que protagonizó su entonces esposa. El filme, que cumple 25 años de su estreno, gira en torno a Grace, una mujer sumamente religiosa que vive para proteger a sus dos hijos que padecen una extraña enfermedad que les impide exponerse a la luz del día.

Seres extraños

La vida de esta familia se ve trastornada con la ausencia inexplicable de la servidumbre. Tras esto, tres personas llegan a la mansión a pedir trabajo, Grace contrata a una anciana como ama de llaves, a un jardinero y a Lydia, una joven sirvienta muda a quienes les explica las estrictas reglas de la casa para proteger a los niños.

Desesperada porque sus nuevos sirvientes no siguen las reglas que ella impuso y al encontrar una actitud desafiante de parte de ellos, Grace sale buscando un sacerdote para que bendiga la casa y encuentra en su camino a su marido, a quien creía muerto. También ve tres tumbas, las de sus nuevos sirvientes.

Sin distracciones

La primera película disponible en Prime Video y Apple TV hablada en su totalidad en inglés y dirigida por Amenábar resulta un acertijo que reclama la atención del espectador, porque hay detalles que revelan que lo que se ve no es lo que parece y que un universo paralelo parece que se desarrolla en torno a ellos.

Grace se enfrenta al ama de llaves, al jardinero y a la sirvienta que no habla, pero ¿por qué si están muertos ella los puede ver y sentirse acorralada por ellos? Alejandro Amenábar hace de silencios, gesticulaciones, ruidos y sollozos las fortalezas de esta producción de 101 minutos que, con motivo de su 25 aniversario, regresa a salas cinematográficas a partir de este fin de semana en una versión remasterizada.

Los otros es la primera cinta no hablada en español que ganó el premio Goya a mejor película en la entrega de 2002 y fue filmada en su mayoría en España (en el Palacio de los Hornillos, en Cantabria) y también en Inglaterra, aunque la historia se desarrolla en la isla de Jersey, en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial.