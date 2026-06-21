Los papás más tiernos y sexys de Hollywood

El atractivo de estas celebridades no es solo físico. Ser padres les suma encanto por la imagen familiar y protectora, así como por lo orgullosos que se ven con sus hijos.
Brad Pitt
Papá de 6: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox. Dice que la paternidad le cambió la vida por completo
Hugh Jackman
Papá adoptivo de Oscar y Ava. Wolverine se derrite con sus hijos. Siempre pasa tiempo jugando y paseando con ellos
David Beckham
Papá de 4, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper Seven. Elegante, atento y con acento británico.
Chris Hemsworth
Papá de 3 con su esposa Elsa Pataky, Tristan, Sasha e India Rose, el dios del trueno es también dios del dad bod. Surf, familia y playas australianas
Bradley Cooper
Papá de Lea con Irina Shayk. Discreto, pero cada foto con su hija rompe internet. No necesita escándalos para brillar.
Jason Momoa
Papá de Lola y Nakoa-Wolf con Lisa Bonet. Su look rudo de Aquaman más un corazón tierno es una combinación letal
Ryan Gosling
Papá de dos niñas con Eva Mendes. Sigue siendo el más codiciado en alfombras rojas.
Matthew McConaughey
Papá de 3 con Camila Alves. Entra en el ranking de los mejores papás famosos. Se deshace en atenciones con sus mini-celebs.
Ben Affleck
Papá de Violet, Seraphina y Samuel con Jennifer Garner. Dice que sus hijos lo inspiran a ser mejor persona. Siempre con Violet en brazos.
Matt Damon
Padre de 4 hijas con Luciana Barroso. Se luce orgulloso con sus princesas. Se ve muy bien como papá.
Will Smith
Padre liberal y cómplice de Jaden, Willow y Trey. Divertido y visionario.
Christian Bale
De Batman a papá sexy con look de chico malo. Tiene dos hijos.
Dwayne "The Rock" Johnson
Tiene tres hijas: Simone, Jasmine y Tiana. 120 kilogramos de músculo cantando la canción de Moana.
Idris Elba
Tiene dos hijos: Isan y Winston. El hombre más sexy según People también es papacito.
Orlando Bloom
Se pasea feliz con Flynn, su hijo con Miranda Kerr. Ternura total.
John Legend
Papá de Luna, Miles, Esti y Wren, con Chrissy Teigen. Voz de ángel y papá presente, qué mas se le puede pedir.