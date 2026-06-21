Los papás más tiernos y sexys de Hollywood

El atractivo de estas celebridades no es solo físico. Ser padres les suma encanto por la imagen familiar y protectora, así como por lo orgullosos que se ven con sus hijos.

Brad Pitt

Papá de 6: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox. Dice que la paternidad le cambió la vida por completo

Hugh Jackman

Papá adoptivo de Oscar y Ava. Wolverine se derrite con sus hijos. Siempre pasa tiempo jugando y paseando con ellos

David Beckham

Papá de 4, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper Seven. Elegante, atento y con acento británico.

Chris Hemsworth

Papá de 3 con su esposa Elsa Pataky, Tristan, Sasha e India Rose, el dios del trueno es también dios del dad bod. Surf, familia y playas australianas

Bradley Cooper

Papá de Lea con Irina Shayk. Discreto, pero cada foto con su hija rompe internet. No necesita escándalos para brillar.

Jason Momoa

Papá de Lola y Nakoa-Wolf con Lisa Bonet. Su look rudo de Aquaman más un corazón tierno es una combinación letal

Ryan Gosling

Papá de dos niñas con Eva Mendes. Sigue siendo el más codiciado en alfombras rojas.

Matthew McConaughey

Papá de 3 con Camila Alves. Entra en el ranking de los mejores papás famosos. Se deshace en atenciones con sus mini-celebs.

Ben Affleck

Papá de Violet, Seraphina y Samuel con Jennifer Garner. Dice que sus hijos lo inspiran a ser mejor persona. Siempre con Violet en brazos.

Matt Damon

Padre de 4 hijas con Luciana Barroso. Se luce orgulloso con sus princesas. Se ve muy bien como papá.

Will Smith

Padre liberal y cómplice de Jaden, Willow y Trey. Divertido y visionario.

Christian Bale

De Batman a papá sexy con look de chico malo. Tiene dos hijos.

Dwayne "The Rock" Johnson

Tiene tres hijas: Simone, Jasmine y Tiana. 120 kilogramos de músculo cantando la canción de Moana.

Idris Elba

Tiene dos hijos: Isan y Winston. El hombre más sexy según People también es papacito.

Orlando Bloom

Se pasea feliz con Flynn, su hijo con Miranda Kerr. Ternura total.

John Legend

Papá de Luna, Miles, Esti y Wren, con Chrissy Teigen. Voz de ángel y papá presente, qué mas se le puede pedir.