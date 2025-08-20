Los perfumes más frescos

Por más que no existan reglas y podamos llevar la fragancia que más nos guste cualquier día del año, algunas personas son fieles al cambio de las estaciones.

Mad World de Carolina Herrera

Un perfume que estimula los sentidos y te alegra el día. No hay fragancia más luminosa que esta. Mad World Eau de Parfum de Carolina Herrera, tiene flor de osmanthus, bergamota revitalizante y té lapsang souchong ahumado. Al primer contacto con la piel te sientes sereno y tranquilo, y puedo decir que es el perfume más zen de toda la lista. Es un eau de parfum intenso, que pertenece a la línea de Lucky Charms y viene en un frasco azul con un adorno de piña. Más tropical imposible.

Lvers de Louis Vuitton

"¿A qué huele la luz del sol? Esta fragancia es una versión poética y metafórica de la respuesta a esa pregunta", dijo Pharrell Williams cuando lanzó su primera fragancia para Louis Vuitton. Creado por uno de los maestros perfumistas más prolíficos de nuestros tiempos, Jacques Cavallier, le dio vida a un perfume intenso, sin género, con notas de jengibre, gálbano, madera de cedro y madera de sándalo. Cuando lo uso es imposible que no me pregunten por él a donde quiera que vaya.

Perfume de flor de naranjo Coqui Coqui

Esta firma de perfumes con ADN mexicano crea los aromas más irresistibles. La estrella de este perfume perfecto para verano es la flor de naranjo amargo. Si te gustan los aromas luminosos, este frasco con 20 % de aceites esenciales encapsula el cálido sol de Yucatán en una botella. De fondo, perduran en la piel almizcles blancos que le dan ese aroma a limpio a la fragancia y polvo de azúcar aunado a cedro americano.

Agua de Santos House of Bo

Si la playa fuera un perfume, sería este. Agua de Santos, una marca con sello latino, creó esta fragancia inspirada en las clásicas colonias mexicanas. Su jugo está contenido en un sofisticado frasco de vidrio con una tapa de mármol que puede ser usada como pisapapeles cuando se termine. Su aroma no puede ser más fresco y adictivo: de salida, notas de lima mexicana, kumquat dulce y lavanda. El corazón de la fragancia está compuesto por aceite de neroli, azahar y tomillo. De fondo, vetiver, madera de cedro y almizcle de angélica.

Essencial Único de Natura

Un perfume ultrafemenino que tiene un aroma único y envolvente. Si te gustan las composiciones florales, esta fragancia es perfecta para ti, pues en su jugo ambarino se encuentran notas de jazmín egipcio que se complementan con copaíba, una madera que se obtiene de la biodiversidad amazónica. Se trata de un aroma de larga duración que pasa por un proceso de purificación. Además, está encapsulado en un frasco elegante para que tu repisa se vea elegante.

Paula´s Ibiza de Loewe

Un eau de toilette floral y acuático que no se parece a nada que yo hubiera olido antes. Esta fragancia bohemia y única fue creada por Jonathan Anderson y la perfumista Nuria Cruelles, quienes lograron embotellar el escapismo en Ibiza en un frasco de colores psicodélicos. El jugo tiene notas de agua de coco se combina gálbano verde y aceites de mandarina de Madagascar sobre notas de corazón de madera, lirio arena y plumería.

Light Blue de Dolce & Gabbana

Un clásico de toda la vida que no podía faltar en esta lista. Este eau de toilette te transporta al mar Mediterráneo al primer contacto con la piel y te envuelve en un aroma fresco y seductor. El maestro perfumista Olivier Cresp creó una fragancia con los matices frescos y jugosos de limón de Sicilia, manzana Granny Smith al corazón y madera de cedro que se queda en la piel por horas.

Joy Emotion Scent de Mary Kay

La marca dice que la ciencia no miente, el Mary Kay Joy Emotion Scent Eau de Parfum te pone de buenas. Con notas frutales y florales, es verdaderamente una nube de felicidad con notas de durazno (melocotón), geranio y de fondo, almizcle. Este pequeño frasco amarillo es muy poderoso, te cambia el estado de ánimo al momento.