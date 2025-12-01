Los Pinal en disputa por la herencia

Aun año de la partida de la primera actriz, Silvia Pinal, la situación entre su familia no pinta bien, pese a que la herencia ya se repartió entre los principales beneficiarios.

De acuerdo con allegados, cada uno de sus hijos, Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán y Sylvia Pasquel, habrían recibido 100 millones de pesos como parte de la herencia que dejó la diva.

El beneficio económico no se limitó a sus vástagos. Se reportó que Silvia también contrató un seguro de vida con componente de inversión, designando como beneficiarias a Stephanie Salas y Michelle Salas. Ambas habrían cobrado 9 millones de pesos correspondientes a este seguro.

Inmueble

Pero lo que está en juego entre los tres hijos es el teatro Silvia Pinal cuyo costo estimado es de 300 millones de pesos; la residencia en el Pedregal de San Ángel, valuada en 100 millones de pesos, y los tres estacionamientos que tiene en el Centro Histórico.

“Las nietas y bisnietas de Silvia Pinal son las más reacias a llegar a un acuerdo. Frida Sofía y las otras nietas dijeron desconfiar de la repartición”, comentó en su momento María Elena Galindo, albacea de la fortuna de Pinal.

Tanto la residencia como el teatro están completamente cerrados hasta que las partes lleguen a un acuerdo y se distribuya bien lo heredado.