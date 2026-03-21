Los podcasts más escuchados en México

Es usual trabajar mientras escuchas algún contenido de tu interés. ¿Sabes cuáles son los más populares? La lista es muy variada, con proyectos que de seguro te gustarán.
Extra anormal
Investigación y relatos de fenómenos paranormales.
Hablemos de lo que no existe
Relatos paranormales y experiencias reales.
Las Alucines
Comedia basada en anécdotas y situaciones personales con Lupita Villalobos y Kass Quezada.
Relatos de la Noche
Historias, cuentos y leyendas de México e Iberoamérica.
La Cotorrisa
Charlas, humor, datos curiosos y anécdotas con Ricardo Pérez y Slobotzky.
Leyendas Legendarias
Crímenes reales, sucesos históricos y fenómenos sobrenaturales, con humor.
Hermanos de Leche
Conversaciones y comedia, con Iván, "La Mole", y Adrián Marcelo.
Paranormal
Divulgación sobre ovnis, fantasmas, brujería y fenómenos no humanos.
Se regalan dudas
Podcast de comedia y conversaciones casuales.
Martha Debayle
Comedia y entretenimiento.
Panda Show Picante
Comedia y conversaciones casuales.
Cracks Podcast con Oso
Trava
Un podcast de comedia y entretenimiento.
La Corneta Extendida
Un podcast de noticias y análisis con humor y mucho doble sentido.
Penitencia
Historias que te harán entender a profundidad la violencia en México.
Relatos Forenses Podcast
Crímenes reales y misterio.
Gusgri Podcast
Experiencias personales y puntos de vista de temas en tendencia.