Los podcasts más escuchados en México

Es usual trabajar mientras escuchas algún contenido de tu interés. ¿Sabes cuáles son los más populares? La lista es muy variada, con proyectos que de seguro te gustarán.

Extra anorma l

Investigación y relatos de fenómenos paranormales.

Hablemos de lo que no existe

Relatos paranormales y experiencias reales.

Las Alucines

Comedia basada en anécdotas y situaciones personales con Lupita Villalobos y Kass Quezada.

Relatos de la Noche

Historias, cuentos y leyendas de México e Iberoamérica.

La Cotorrisa

Charlas, humor, datos curiosos y anécdotas con Ricardo Pérez y Slobotzky.

Leyendas Legendarias

Crímenes reales, sucesos históricos y fenómenos sobrenaturales, con humor.

Hermanos de Leche

Conversaciones y comedia, con Iván, "La Mole", y Adrián Marcelo.

Paranormal

Divulgación sobre ovnis, fantasmas, brujería y fenómenos no humanos.

Se regalan dudas

Podcast de comedia y conversaciones casuales.

Martha Debayle

Comedia y entretenimiento.

Panda Show Picante

Comedia y conversaciones casuales.

Cracks Podcast con Oso

Trava

Un podcast de comedia y entretenimiento.

La Corneta Extendida

Un podcast de noticias y análisis con humor y mucho doble sentido.

Penitencia

Historias que te harán entender a profundidad la violencia en México.

Relatos Forenses Podcast

Crímenes reales y misterio.

Gusgri Podcast

Experiencias personales y puntos de vista de temas en tendencia.