Los Reyes Magos, en el Munal

Justo este 6 de enero, Ramón Avendaño, curador de arte novohispano del Museo Nacional de Arte (Munal), invita al público a recorrer parte del acervo para admirar verdaderas joyas que abordan la adoración de los Reyes Magos.

“Este tema está inspirado en los textos de San Mateo y en los evangelios apócrifos, donde ya vienen los nombres de los Reyes Magos, quienes fueron guiados por una estrella, y le van a ofrecer tres presentes a Jesús: el oro, como reflejo de realeza; el incienso, de la divinidad, y la mirra, por su condición de hombre”, explica Avendaño.

En el recinto, ubicado en Tacuba No. 8, Centro Histórico, el público podrá apreciar obras como La epifanía (1655), de José Juárez, que “es una pieza de gran riqueza visual, donde el primer plano lo comparten la Virgen, que lleva al Niño Jesús en su regazo, y los reyes Melchor y Gaspar. Este último está de figura completa y mira al espectador, interpelándolo. Otro detalle es que, en el copón de Melchor, el cual se encuentra en el piso, está la firma del autor”.

Otra gran pieza de la colección del Munal es La adoración de los reyes, de Baltasar Echave Orio, que pertenece a los inicios del siglo XVII. En esta obra, explica Avendaño, aparece el Niño Jesús, sus padres, los Reyes Magos y un pequeño cortejo que acompaña a estos últimos, “pero destaca Melchor, quien es el más anciano y, como un gesto de humildad, está hincado, besándole los pies al Niño Jesús”.

En el pesebre se pueden ver las insignias de realeza, que son, indica, una corona, un cetro y unas espadas, “y la estrella tiene mucha relevancia, porque desprende un haz que se dirige hacia el portal, que está, además, erigido entre ruinas clásicas”.