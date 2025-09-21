¿Los rinocerontes están en peligro de extinción?

El Día Mundial del Rinoceronte se celebra el 22 de septiembre con el objetivo de generar conciencia sobre las cinco especies de rinocerontes y el trabajo que se realiza para salvarlas. Con motivo de esta efeméride, National Geographic brinda datos actualizados sobre la conservación de este herbívoro y su estado frente a la extinción.

El estado de los rinocerontes frente a la extinción

A través del informe Estado del rinoceronte, la International Rhino Foundation documenta las estimaciones y tendencias de la población de rinocerontes, así como los desafíos que enfrentan y los avances en materia de conservación. Tal como señala esa fuente, cuatro de las cinco especies de rinocerontes se encuentran en peligro de extinción, tres de ellas catalogadas “En peligro crítico” en la Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza: el rinoceronte de Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis), el rinoceronte de Java (Rhinoceros sondaicus) y el rinoceronte negro (Diceros bicornis).

Por su parte, el rinoceronte indio (Rhinoceros unicornis) está catalogado como “vulnerable” en la Lista Roja y solo el rinoceronte blanco (Ceratotherium simum) está considerado “casi amenazado” por la UICN, lo que significa que “este taxón no cumple los requisitos para ser clasificado como ‘En peligro crítico’, ‘En peligro’ o ‘Vulnerable’ en la actualidad, aunque está cerca de cumplir los requisitos o es probable que los cumpla en un futuro próximo”.

Cuántos rinocerontes quedan en el mundo

Si se suman los individuos de las cinco especies, solo quedan alrededor de 28 000 rinocerontes en el mundo.

Una subespecie de rinoceronte blanco está considerada extinta a pesar de que aún existen dos individuos

La especie con más individuos es el rinoceronte blanco, del que se cuentan aproximadamente 17 464 ejemplares distribuidos en 11 países de África. No obstante, es preciso aclarar que existen dos subespecies: el rinoceronte blanco del sur (Ceratotherium simum simum) y el rinoceronte blanco del norte (Ceratotherium simum cottoni). Esta última subespecie se considera “funcionalmente extinta”, ya que solo quedan dos ejemplares en el mundo, ambas hembras.