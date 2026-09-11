Los rituales de Niurka con el cabello

Una convivencia entre las participantes de La Granja VIP terminó llamando la atención, luego de que Niurka tocara el cabello de varias de sus compañeras y la situación derivara en una conversación sobre energías, protección espiritual y una creencia relacionada con el pelo.

Durante la charla, Niurka tomó y acarició el cabello de Mónica Escobedo, algo que no pasó desapercibido para Ivonne Montero. Niurka hizo referencia a una frase que, según comentó, suele relacionarse con este tipo de situaciones. Mientras ayudaba a arreglar el cabello de una compañera, la actriz recordó: “Me acuerdo ahorita de que dicen que si te agarro el cabello te estoy haciendo brujería”.

Energías

Montero reaccionó y le hizo una señal a Escobedo para que se sacudiera el cabello una vez que Niurka dejó de tocarlo. “Sentí, o sea, lo sentí. Muchos de ustedes saben que yo de repente siento mucho las energías y me afectan físicamente”, explicó Ivonne a sus compañeros.

La escena se prestó a interpretaciones relacionadas con la llamada brujería y con las prácticas de protección energética que hace la actriz cubana. Cabe recordar que Manelyk confesó que teme a las supuestas brujerías de la cubana y por eso llevó una “proteccioncita”.