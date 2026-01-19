Los robots y los coches ya razonan

Mientras que se empieza a hablar de la burbuja de la IA generativa y se cuestiona la veracidad de los contenidos creados con ella o las implicaciones éticas de algunos de sus usos, como los deepfakes, la empresa que ha impulsado ese boom tecnológico no mira atrás.

Nvidia, el fabricante de los chips que hicieron posible ChatGPT y todas las apps generativas que vinieron después, acaba de presentar su plan para el siguiente salto en inteligencia artificial, mucho más revolucionario: asaltar el mundo físico, con máquinas como robots y coches autónomos capaces de realizar razonamientos similares a los humanos antes de tomar sus propias decisiones.

Empresa en auge

La irrupción de ChatGPT inició una tendencia que en 2025 consolidó a Nvidia como la empresa más valiosa del mundo, por su capitalización bursátil. Y la ambición del consejero delegado de la empresa, Jensen Huang, va mucho más allá de mantener ese liderato. Durante una presentación que ha dado el pistoletazo de salida a la feria CES, el mayor evento tecnológico del mundo, que se celebra esta semana en Las Vegas (EE. UU.), Huang ha dejado claro que no se conforma con ser el proveedor de los complejos y carísimos superprocesadores que Open AI y Google usan para que sus chatbots respondan al instante a cualquier pregunta de cientos de millones de personas en todo el mundo. Quiere la tarta completa de la IA: ser el propietario de los modelos de inteligencia artificial que muevan coches, robots y máquinas de todo tipo de industrias.

El carismático fundador de Nvidia, que con la seña de identidad de sus llamativas cazadoras de cuero ha irrumpido en el club de los multimillonarios tecnológicos como Elon Musk, Mark Zuckerberg o Tim Cook, ha explicado en Las Vegas su visión de que la IA generativa es solo la punta del iceberg. Para él, los chatbots simplemente han demostrado nuevas y espectaculares posibilidades de la inteligencia artificial y han atraído potentísimas inversiones que hacen posible el siguiente paso.

Avances

“El momento ChatGPT ha llegado para la IA física; cuando las máquinas empiezan a entender, razonar y actuar en el mundo real”, afirmó Huang durante su presentación inaugural del CES 2026. En el centro de la apuesta de Nvidia para impulsar una nueva revolución tecnológica está su próxima generación de superprocesadores para inteligencia artificial, a los que ha dado el nombre de la astrónoma Vera Rubin, y que la empresa ha comunicado que ya ha empezado a fabricar a gran escala para comercializarlos este mismo año. La empresa promete aplicaciones de IA más baratas y que consuman menos energía gracias a estos procesadores.

Pero por encima de los procesadores, Nvidia ha presentado este lunes sus propios modelos para sacar partido a esa capacidad de computación cinco veces mayor que permite su nueva plataforma Vera Rubin. Entre estos destaca Alpamayo, una nueva familia de modelos de lenguaje visual, de código abierto, diseñados para entrenar robots y vehículos autónomos. Jensen explicó en su presentación que, hasta ahora, la limitación para crear vehículos autónomos seguros ha sido la imposibilidad de “enseñarles todas las posibles situaciones que se pueden encontrar”, mientras se autoconducen por todo tipo de carreteras y caminos en cualquier país del mundo y en múltiples condiciones de iluminación, meteorología y comportamientos humanos y animales a su alrededor.

Coches pensantes

La solución que plantea Huang es “hacer pensar y razonar a los coches como lo haría un humano: descomponiendo una situación compleja e inédita en problemas más pequeños para los que sí han sido entrenados, y así poder tomar una decisión; una decisión que, además, explican antes de ejecutarla”. Así, Nvidia entrena sus modelos Alpamayo en simulaciones virtuales, guiadas por entrenadores humanos, hasta que están listos para funcionar en máquinas como vehículos autónomos y robots humanoides.

Con unos pequeños y entrañables robots que subieron con él al escenario este lunes, Huang terminó de ganarse a los miles de asistentes a su presentación en Las Vegas. Además, mostró un vídeo de un nuevo modelo de Mercedes CLA, que está previsto que salga a la venta en 2026, equipado con la nueva tecnología inteligente de Nvidia, autoconduciéndose con fluidez por las calles de San Francisco.

Este nuevo coche, que competirá con los Tesla, al igual que ellos, todavía necesita un humano al volante preparado para tomar el mando en cualquier momento, es el primer fruto de una alianza entre Nvidia y Mercedes Benz para fabricar coches totalmente autónomos. Tras esa experiencia, Nvidia planea poner esa tecnología al servicio de la industria automovilística y lograr que sea realidad la eterna promesa de ver las carreteras llenas de coches y camiones que se conducen solos.