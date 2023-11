Los secretos de las atracciones de Disney

Aunque su audiencia principal siempre fueron los niños, la magia de Disney cautiva a personas de todas las edades. Sus parques de diversiones son visitados diariamente por chicos y grandes, quienes buscan recrear la magia de alguna de sus películas favoritas, pero ¿qué hay detrás de las famosas atracciones que hacen que estos sitios sean tan especiales?

Disney Plus te invita a descubrir los secretos y el ingenio que hay detrás de cada uno de los juegos más icónicos con la segunda temporada de Detrás de las atracciones.

Desde este 1 de noviembre, los amantes de los parques temáticos pueden adentrarse en el mundo de la creación y operación de algunos de los juegos mecánicos más concurridos como: Pirates of the Caribbean, Big Thunder Mountain Railroad, Indiana Jones Adventure, EPCOT y The Food y Nighttime Spectaculars.