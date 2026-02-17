Los secretos de Rocío Dúrcal

El próximo marzo, se cumplen 20 años de la partida de Rocío Dúrcal, y México la recordará con un memorable concierto que brindó en el Auditorio Nacional y ante el debate familiar de hacer o no, la biografía de la española.

Existen unos diarios donde María de los Ángeles de las Heras Ortiz hacía un registro íntimo de su vida muy detallada, sobre todo lo que vivía y sentía, Un tesoro familiar, comentó Sheila Dúrcal.

Después de su fallecimiento, sus hijas encontraron que Rocío tenía la costumbre de escribir. La mayor de las tres hijas de la cantante con Antonio Morales, Carmen, confesó que a su madre, durante los largos y solitarios viajes que realizaba, le gustaba escribir, dibujar y plasmar sus sentimientos en un cuaderno que se ha convertido en tesoro familiar.

“Tenemos todos los diarios de ella, pasaba muchas horas viajando en el mundo, mucho tiempo para pensar, después de las actuaciones estás a tope y de repente es momento de pensar y mamá siempre ha sido de escribir. Contaba cosas bonitas, dibujaba bonito y contaba vivencias del momento y su pensamiento”, expresó Carmen.

Sin publicar

Hasta el momento no han salido a la luz estos diarios y las hijas de la Dúrcal no planean hacerlo. Por el momento, Carmen Morales y Shaila Dúrcal las leen de vez en cuando para recordarla con mucho cariño y sentirse más cerca de su mamá, una mujer amable y talentosa que conquisto el corazón de todos los mexicanos.

Por el momento, el vigésimo aniversario de la muerte de Rocío Dúrcal traerá de regreso a la recordada cantante a las salas de cine de México este 25 de marzo, cuando se estrenará una versión remasterizada de su concierto de 1991 en el Auditorio Nacional.

Cinépolis, a través de su sello +Que Cine, y Sony Music Vision han unido fuerzas para presentar este material, que por primera vez permitirá revivir en pantalla grande la emblemática actuación de la artista española, célebre por su vínculo con la música ranchera y su profunda relación con el público latinoamericano.