Los secretos de Vanessa Gurrola

El pasado 9 de octubre fue detenida la modelo Vanessa Gurrola, en San Diego, California, Estados Unidos, por el presunto homicidio en primer grado de Christian Espinoza Silver, alias “El Chato”, operador del cártel de los Arellano Félix.

Vanessa Gurrola fue reina del carnaval de Mazatlán, con la temática “El retorno de las musas en 2011”, esto de acuerdo con información publicada en su cuenta de Instagram.

En sus redes sociales, Gurrola mostraba una vida llena de privilegios, lujos y viajes por distintos países del mundo. Era conocida por dar consejos “tóxicos” sobre cómo “hackear” el Whatsapp de otra persona, crear chats “ultrasecretos”. Así como para ocultar fotos y videos en tu celular.

Compartía con sus seguidores cómo espiar a otros en sus celulares o por medio de grabaciones, revisar las últimas personas que seguían a sus parejas, hasta recuperar mensajes eliminados en Instagram.

La modelo de Sinaloa, Vanessa Gurrola, es creyente de la biodescodificación y la espiritualidad; recientemente compartió que acudió a un retiro espiritual en Bali, ya que, según comentó en la publicación: “Fui allá con un propósito muy claro, cerrar un ciclo que mi alma pedía desde hace tiempo”.

Según la exreina de belleza, a la biodescodificación creía que si algo te duele es porque hay algún conflicto “con el alma”. De acuerdo con lo que ella respondió a sus seguidores, por ejemplo, o si a alguien le dolía la cabeza, era desde estreñimiento, insatisfacción sexual hasta autocrítica excesiva.

El dolor en los pies, ella lo relacionaba “con la madre”, pueden tener resentimiento hacia su progenitora y hacia la maternidad”, escribió en sus historias destacadas.

Otro ejemplo sobre sus creencias es que decía que si alguien tenía problemas de la vista es porque los “ojos se están preparando para no ver lo que tú no aceptas”.