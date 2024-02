Parejas, familia, grupos de amigos, se reunieron este miércoles 14 de febrero para ver a Los Temerarios en el inicio de su gira 2024, la cual representa su adiós de los escenarios.

Fiel a su estilo, la banda liderada por Gustavo y Adolfo Ángel, salieron al escenario con las canciones de despecho, que desde el primer sonido del teclado puso a cantar a los 19 mil asistentes en la Arena Ciudad de México.

“Enamorado de ti” y “Tu infame engaño” fueron los temas que abrieron no solo la noche, también las gargantas de los fanáticos, y los corazones de aquellos que con la música de los zacatecanos curan el mal de amores.

Hace 10 años que el grupo no se presentaba en la capital, y el público respondió mostrando toda la energía que habían guardado a lo largo de esa década, quebrando la voz de Gustavo, en su intento por dedicar las primeras palabras a su público.

“Buenas noches gran Ciudad de México, nombre bárbaro, gracias por estar aquí esta noche en este día tan especial, día de los enamorados que todavía hay muchos en este mundo”, comenzó Gustavo, el vocalista principal del grupo.

“Son muchas emociones que hoy nos embargan, una de ellas es que hace 10 años no estábamos acá y es una emoción muy grande, difícil de expresarles, caray ver este recinto lleno es un orgullo, créanme que vamos a poner todo nuestro entusiasmo y profesionalismo”, dijo el intérprete, y dio paso a las siguientes canciones.

“Cómo quisiera volver” y “Tu última canción” continuaron, mientras la gente con sus tejanas bailaba, ya sea con su respectiva pareja o cantando apasionada a todo pulmón con la cerveza en la mano y la tejana bien puesta en la cabeza.

Demasiada emoción

Estáticos sobre el escenario siguieron Los Temerarios, con Adolfo luciendo su larga cabellera, concentrado en el teclado, riendo, bromeando, disfrutando, interpretando cada tema como si fuera la primera vez que lo hacía en vivo. Con Gustavo moviendo los hombros al ritmo del bajo y el teclado, cerrando los ojos, mostrando las venas del cuello en ese esfuerzo por lograr las notas más altas. Tocándose con una mano el cuerpo, moviendo las caderas.

“Demasiada emoción en este corazón reunirnos con nuestro público después de tanto tiempo de espera para volvernos a encontrar, perdón si me gana la emoción estás canciones son para ustedes”, agrego Adolfo, y se arrancó con “Ven porque te necesito.

Por momentos las voces eran más fuertes que el sonido desde el escenario, provocado que no se entendieran algunos de los pasajes de las letras, pero al público no le causó molestia, sabían de memoria todas las letras, no les fue necesario escuchar en qué parte iba el vocalista para seguir coreando.