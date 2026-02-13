Los Tigres del Norte tienden la mano

Los Tigres del Norte hablaron de la situación migratoria en Estados Unidos durante su visita en Santiago, Nuevo León, donde serán embajadores del festival Vive México. Los que se han posicionado por casi 60 años como uno de los referentes mexicanos y latinos en el mundo, se saben conscientes de su papel en esta “cruzada”.

“Lo que está sucediendo en Estados Unidos ahora con nuestra gente latina, nos hace a nosotros actuar de una manera más responsable y con el compromiso de que no solamente a través de nuestras canciones, sino también con nuestra presencia podamos aportar y ayudar apoyando a nuestra gente latina”, expresó Hernán.

Los Tigres del Norte además dieron espacio para reconocer el show de medio tiempo que montó Bad Bunny en el Super Bowl LX, aunado al reconocimiento que ellos recibieron en San Francisco. “Con lo que se vivió este fin de semana en el Super Bowl y luego la proclamación de Los Tigres del Norte en San Francisco, California, que es un estado donde hay una gran diversidad, era necesario que fuésemos el punto de lanza para mandar este mensaje donde debemos de estar unidos y donde debemos luchar por un futuro mejor para los migrantes”, señaló Luis.

Actividades

La banda que inaugurará el festival Vive México el próximo 6 de junio del 2026 en el Pueblo Mágico de Santiago saben que tienen que ser uno de los rostros en los que los migrantes encuentren apoyo ante los embates de Donald Trump y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “Necesitan del apoyo de gente como nosotros que podamos hacer con nuestra voz llegar a ese mensaje a los que pueden hacer un cambio y sobre todo, pues preparándonos e informándonos para poder seguirles dando ese apoyo incondicional como lo hemos hecho a través de toda nuestra carrera”, apuntaron.

La agrupación, ganadora recientemente de dos Grammy, no se detiene, pues además de alistar su participación en el festival Vive México, preparan la gira internacional que tendrán a lo largo del 2026.