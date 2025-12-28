Los Tigres llegan a Los Simpson

¡Desde Sinaloa para el mundo! Los Tigres del Norte, originarios del estado y referentes de la música regional mexicana, llegarán de manera oficial al universo de Los Simpson con la interpretación de un corrido original que será transmitido este domingo por Fox, según confirmó la cuenta verificada de la serie.

La canción lleva por título “El corrido de Pedro y Homero” y marcará la primera participación formal de la agrupación sinaloense en la producción, una de las más influyentes de la televisión a nivel global. El anuncio estuvo acompañado por una imagen de la banda animada al estilo Springfield, lo que generó una inmediata respuesta en redes sociales, recordando que en uno de los episodios se dio la referencia a que Homero es mexicano, con una identificación que dice Homero Sánchez.

El corrido, género narrativo de larga tradición en México, ha servido históricamente para contar historias del pueblo, de migración, trabajo y vida cotidiana. En ese contexto, la figura de Homero Simpson —obrero, padre de familia y personaje central de excesos y contradicciones— se integra de manera natural a este formato musical.

Una de las bandas más famosas de México

La elección de Los Tigres del Norte no es menor. Con una trayectoria de más de cinco décadas, la agrupación ha construido su legado relatando historias que reflejan realidades sociales compartidas a ambos lados de la frontera, consolidándose como una de las voces más reconocidas del regional mexicano a nivel internacional.

Tras el anuncio, usuarios en redes sociales retomaron la frase “Homero, hermano, ya eres mexicano”, que se replicó en comentarios y publicaciones como una forma de celebrar este cruce cultural. La reacción evidencia el impacto simbólico que tiene la presencia de una banda sinaloense en una serie con alcance mundial.

La transmisión del episodio está programada para este domingo. Con esta colaboración, Los Simpson suman una nueva referencia cultural a su historia, mientras que Sinaloa vuelve a proyectarse al mundo a través de una de sus expresiones musicales más representativas.