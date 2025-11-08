Los tratamientos "milagrosos" no les funcionaron

Algunas celebridades no soportan el paso del tiempo e intentan frenarlo con retoques que no siempre acaban bien. Estas son algunas estrellas con malas cirugías plásticas.

Rupert Everett

Ha tratado de entender la razón verdadera detrás del fin de su carrera, y puede ser su decisión de hacerse varios retoques faciales como implante de mentón, bótox y lifting. El cambio tan radical en su aspecto, sumado al machismo de la época, habría hecho que el actor fuera prácticamente desterrado de Hollywood.

Janice Dickinson

La industria de la moda es quizá la más voluble de todas, y en el momento en el que Janice comenzó a "envejecer" según los estándares, decidió hacerse varios retoques. Lifting, abdominoplastia, rellenos faciales y aumento de senos, fueron las reconstrucciones que Dickinson se hizo, y lamentablemente, la inversión no fue recompensada.

Cardi B

La cantante se sometió a una liposucción que le dejó severas secuelas e hizo que pausara su carrera.

Linda Evangelista

Se sometió a siete sesiones de coolsculpting para eliminar grasa de su mandíbula, muslos, estómago y espalda. Los resultados fueron desastrosos, con protuberancias duras y entumecidas que ni la liposucción ni el uso de prendas de compresión corporal total pudieron corregir.

Heidi Montag

Tras su aparición en The Hills, la serie secuela de Laguna Beach, todo estaba listo para que Heidi se adueñara de Hollywood, pero un día de 2010 consideró que era una excelente idea hacerse diez procedimientos estéticos de golpe. Por supuesto, los resultados fueron desastrosos.

Jamie Lee Curtis

Se sometió a una intervención para quitarse las bolsas de los ojos, y aunque se trataría de un procedimiento muy poco invasivo comparado con otros, causó suficiente impacto como para que le prohibieran hacer una película.

Melanie Griffith

Muchos especulan que el declive que tuvo fue debido a sus cirugías plásticas. Lifting facial, operaciones de labios y demás procedimientos dejaron irreconocible a la actriz, quien llegó a ser cuestionada por la revista Porter sobre cómo le afectó este cambio de apariencia.

Carlota Baleztena

Tuvo una mala experiencia tras someterse a un tratamiento láser. Acabo con quemaduras de segundo grado por todo su rostro.

Jennifer Grey

Aunque la industria tiende a ser volátil y las "grandes promesas" no llegan a florecer, la misma Jennifer confesó que su infame cirugía de nariz afectó de manera muy negativa a su carrera.

Mickey Rourke

Uno de los rostros más deseados de los año 90 acabó con el rostro deformado. Todo empezó con varias operaciones de nariz y pómulos, que acabaron destrozados a causa del boxeo.

Tara Reid

Pasó de ser una de las actrices más codiciadas de Hollywood a hacer cine clase B por cómo las cirugías deformaron su cuerpo

Donatella Versace

La conocida diseñadora se obsesionó con las operaciones estéticas, aunque todo empezó con varios retoques discretos. Su caso es uno de los más extremos, hasta el punto de estar irreconocible: bótox en las cejas, pómulos y labios, rinoplastia, etcétera.

Nicole Kidman

Es otra de las actrices que se arrepiente de haberse puesto bótox. La estrella de Hollywood se sintió muy presionada por el deseo de lucir mejor.

Camilo Sesto

También fue víctima del bisturí. Su cambio fue uno de los mas radicales, los retoques estéticos a los que se sometió no fueron muy favorable para él en su momento.