Los Yaguarú cumplen 30 años

Para celebrar sus 30 años en los escenarios, el grupo Yaguarú de Ángel Venegas hará un concierto histórico en el que no solo sacarán los pasos prohibidos de sus fans, también adornarán sus éxitos con arreglos sinfónicos.

Ricardo Borbonio, una de las voces emblemáticas de la agrupación, contó sobre este formato con el que deleitarán a sus seguidores: “Vamos a presentar el formato sinfónico por primera vez, se están haciendo grandes arreglos musicales para este show, vamos a estar a otro nivel de lo que hemos presentado en 30 años”.

Por su parte, Fernando Castillo, otro de los vocalistas emblemáticos del concepto, mencionó cuál ha sido la fórmula para llegar a festejar las tres décadas de vida. “Como Los Yaguarú, hemos logrado construir una importante carrera musical de tres décadas con ímpetu, constancia, profesionalismo, pero sobre todo dándole a nuestro público canciones inéditas, que las hacen propias”, dijo.

Aunque no revelaron los nombres de los invitados, Raúl Molina, trompetista de la agrupación, destacó que los amigos que estarán presentes sorprenderán a los asistentes, “queremos que sea sorpresa para esa noche”. Lo que sí adelantó fueron algunos de los temas que se escucharán en el show, como “Amor sin primavera”, “Alma de acero”, “Vida no te vayas”, “Ya no llueve en mí” y “Conga y timbal”, entre otros, los cuales han marcado su carrera musical. “Queremos que la gente sienta que está viviendo un viaje por su propia historia, porque nuestras canciones han estado presentes en fiestas, bailes, amores y despedidas”, indicó Borbonio, quien explicó que la selección de temas ha sido muy cuidada.