Lotería celebra a la sociedad de escritores

La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, develó el billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2900 con motivo del 50 aniversario de la Sociedad General de Escritores de México (Sogem) y destacó su importancia para la construcción de la memoria, la cultura y la identidad de México.

En el Teatro de la Lotería Nacional, Salomón expresó que la celebración de los 50 años de la Sociedad General de Escritores de México es un reconocimiento a quienes con sus palabras han ayudado a construir una memoria y la cultura del país.

“México también se ha contado a través de sus historias en el cine, el teatro, la radio, la televisión y las páginas de un libro. Detrás de cada personaje que recordamos, de cada diálogo que permanece y de cada historia que nos ha hecho reír, emocionarnos o pensar, está el talento de una escritora o un escritor”, expuso.

Recordó que la Sogem nació como producto de la unión de organizaciones de autores con el propósito de defender a los creadores y proteger su trabajo y sus derechos, y afirmó que durante cinco décadas la sociedad ha protegido los derechos de autor, gestionado regalías y acompañado la generación de escritoras y escritoras.

“Su misión es hoy más vigente que nunca cuando las plataformas digitales y de inteligencia artificial están transformando las formas de crear y compartir contenidos”, dijo.

“Las herramientas podrán cambiar, pero ninguna tecnología puede sustituir la sensibilidad y la imaginación humana, capaz de convertir una página en blanco en una historia que permanece”, dijo.

Premios

Agregó que el próximo 9 de octubre se celebrará el Sorteo Superior No. 2900, el cual contará con un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa total repartible de 51 millones de pesos.

Para esta edición se emitieron 2 millones 400 mil cachitos que “están recorriendo mercados, plazas y calles de todo México llevando un mensaje sencillo, pero poderoso: México reconoce a quienes escriben sus historias”.

“Hoy celebramos 50 años de una historia construida por muchas generaciones. Mi reconocimiento a quienes han formado parte de Sogem y especialmente a las escritoras y escritores que le dan sentido. Gracias por crear y por defender las historias que forman parte de la memoria de México, porque proteger a quienes crean es proteger nuestra cultura, nuestra identidad y la grandeza de nuestro país”, manifestó.

Resaltó que este año la Lotería Nacional cumple 256 años desde su fundación, convirtiéndose en la segunda institución más antigua del país, sólo después de Correos de México, que “durante dos siglos y medio hemos acompañado el caminar de nuestra nación”.

“Cada billete de la Lotería es mucho más que una oportunidad de ganar. Es un pequeño mensajero de nuestra historia, preserva nuestra memoria, visibiliza causas, difunde valores y lleva por todo México aquello que nos identifica y nos llena de orgullo y pocas historias representan mejor este propósito que la que hoy reconocemos”, abundó Salomón.

Manuel Rodríguez Ajenjo, presidente del Consejo Directivo de la Sogem, sostuvo que “para celebrar dignamente nuestro primer medio siglo de vida, la Sogem se acercó al organismo que hoy nos está apoyando con la emisión de uno de sus prestigiosos sorteos”.