Lotería del crimen sensibiliza a actores

Sara Maldonado, quien interpreta a Ariel Aragón, una detective de la Unidad de Investigación Criminal en Lotería del crimen, asegura que las historias que aborda la serie le han permitido desarrollar sensibilidad hacia a las problemáticas que retrata. “Son historias muy fuertes y algunas están inspiradas en casos reales. Son duras, pero eso me han ayudado a tener apertura y a ser una persona más sensible. Ariel me ha enseñado a ser mucho más fuerte”, comenta.

La actriz señala que, con el paso de los años, ha aprendido también a separar la ficción de la realidad, una herramienta indispensable para evitar que el peso emocional de los casos y de los personajes la acompañe fuera del trabajo. “Tengo esa capacidad de que cuando dicen ‘¡corte!’, me desconecto del personaje. También es muy catártico porque, a diferencia de otras historias, nosotros tenemos un cierre; los policías de la UNIC están haciendo justicia”, explica.

Sin sacudirse el personaje

Para Claudio Lafarga, quien ha dado vida a Bruno Barraza, investigador compañero de Ariel, la experiencia es distinta. El actor reconoce que hubo momentos en los que los temas abordados por la serie en sus cuatro temporadas se instalaron en su vida cotidiana. “Siempre traemos la pistola al tiro. Siempre me pasa cuando hago Lotería del crimen que ando checando el perímetro, viendo que nadie venga en un vehículo y me vaya a sacar la fusca”, confiesa.

Las primeras llamados fueron particularmente difíciles. Lafarga recuerda que durante ese periodo tuvo pesadillas recurrentes relacionadas con los casos que grababan. “Al principio, en las dos primeras temporadas, soñaba con estos casos horribles, que mi familia estaba en riesgo. De pronto me cuesta trabajo decirle al cuerpo que podemos estar en paz”, admite.

Por ello, el actor considera fundamental el acompañamiento psicológico, tanto para los intérpretes como para los propios personajes. “Voy a terapia, siempre me ayuda que el psicólogo me permita sacar emociones y no reprimirlas”, señala.

Lotería del crimen se transmite por Azteca 7 de lunes a jueves a las 22:30 horas.