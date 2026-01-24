Louis Noelle recibe medalla Bellas Artes

Louise Noelle Gras recibió la Medalla Bellas Artes en la categoría de patrimonio. La académica del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México se ha dedicado a la investigación de la arquitectura mexicana del siglo XX.

“El haberme dedicado a estudiar la arquitectura y a los arquitectos mexicanos del siglo XX me llevó naturalmente a buscar proteger y defender ese patrimonio. Vaya aquí mi gratitud con todos los arquitectos que con su confianza y generosidad me apoyaron en mi carrera”, dijo Noelle en la ceremonia de premiación.

Alejandra de la Paz, directora del Inbal, declaró que el trabajo de la historiadora de arte ha inspirado “a nuevas generaciones y enriquecen un necesario debate público sobre la conservación de nuestro patrimonio con rigor, sensibilidad y pasión”, y destacó sus contribuciones en la divulgación y protección de la arquitectura moderna.

Dedicatoria

“Gracias por enseñarnos que el patrimonio no es un objeto estático, sino un diálogo que requiere cuidado, respeto y cariño”, dijo Dolores Martínez subdirectora general de Patrimonio Artístico Inmueble del Inbal. “Por su contribución en los procesos de investigación historiográfica de la arquitectura del siglo XX y la gestión cultural en defensa y divulgación del patrimonio artístico de México”, es el argumento por el que la miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México será galardonada.

“En esta gran ciudad es una batalla diaria que muchas personas damos para salvaguardar el patrimonio del siglo XX, que es el que menos protección tiene por parte de la ley y más agresiones sufre, porque hay muchas personas o empresas que tan solo buscan ver cómo pueden hacer un mejor negocio y no tanto como pueden conservar una obra”, comentó Noelle en entrevista.

Doble celebración

La entrega de la Medalla Bellas Artes coincide con el 45º aniversario de Noelle en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Su ingreso fue en 1981 y su cargo como investigadora comenzó a partir de 1983. “No me imaginé seguir acá”, confiesa la especialista al reflexionar sobre su trayectoria.

Noelle afirma que la pasión y el interés han sido los motores para su carrera académica y se sincera al decir que no es un trabajo glamoroso. “Hay que saber que es un trabajo constante, algunas veces en solitario frente a bibliotecas, archivos y que no siempre tiene muchos aplausos, pero bueno, poco a poco se va conociendo el trabajo”, declara.

Para ella, trabajar en la UNAM ha sido un “privilegio”, pues además de los apoyos para investigar, publicar y tener libertad de cátedra, tiene la suerte de trabajar cerca y al mismo tiempo cuidar una de sus estructuras arquitectónicas favoritas de México: el campus central de Ciudad Universitaria. “Me parece un sitio fantástico en el que afortunadamente llevo seis años ocupándome de la protección y la representación del campus central ante el Inbal y ante la Unesco y me ha hecho estudiarlo y conocerlo más”, explica.