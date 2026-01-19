Louise Noelle Gras, una aliada

En las últimas décadas, la arquitectura mexicana del siglo XX ha encontrado en Louise Noelle Gras a una aliada y guardiana y es por eso que la especialista en el tema recibirá el próximo 21 de enero la Medalla Bellas Artes 2025 en la categoría de Patrimonio.

“Por su contribución en los procesos de investigación historiográfica de la arquitectura del siglo XX y la gestión cultural en defensa y divulgación del patrimonio artístico de México”, es el argumento por el que la investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México será galardonada.

Noelle se siente “honrada y contenta”, le gusta que todos estos años de trabajo sean reconocidos. “En esta gran ciudad es una batalla diaria que muchas personas damos para salvaguardar el patrimonio del siglo XX, que es el que menos protección tiene por parte de la ley y más agresiones sufre porque hay muchas personas o empresas que tan solo buscan ver cómo pueden hacer un mejor negocio y no tanto como pueden conservar una obra”, dice en entrevista.

Formación

La especialista se formó como historiadora de arte en la Universidad Iberoamericana, carrera que eligió motivada por la fascinación que le causó un libro de historia del arte en general y se especializó en la arquitectura porque vivió de primera mano una era dorada de la arquitectura mexicana. “Mi primer trabajo fue por invitación de Mario Pani”, comenta Noelle sobre cómo el creador del Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco la encaminó.

Ese trabajo fue en la revista Arquitectura/México, publicación que editó y que la conectó con figuras como Luis Barragán, Juan O’Gorman, Enrique Yáñez, Enrique del Moral y a los de la entonces nueva generación, entre quienes se encontraban Ricardo Legorreta y Abraham Zabludowsky.

Después de la revista, Noelle continuó su camino en el mundo académico, donde profundizó en el tema de la protección patrimonial, pues se dio cuenta en la década de los 70 que no había el hábito de conservar archivos de arquitectura y tampoco se hacía historia de la arquitectura. “Antes había que ir a la oficina del arquitecto a que lo dejara a uno curiosear en su archivo”, señala.

Noelle está orgullosa de la arquitectura mexicana. Explica que los profesionales del país son “particularmente talentosos” y que los caracteriza que “están genuinamente interesados en el servicio para la población”, elementos que percibe aún en contemporáneos como Mauricio Rocha, Alberto Kalach, Augusto Quijano, Juan Ignacio Castiello, Ricardo Agraz, entre otros.

Sobre el panorama actual de la arquitectura, Noelle también destaca que hay mayor conciencia sobre la conservación y los elevados costos de la demolición: “Podemos decir que viene de la parte ecológica y ambiental. Siempre es mejor reconstruir, remodelar y reusar. Es algo que en todo el mundo ha comenzado a tener mayor presencia”.