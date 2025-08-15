Louvier habla de Pecados inconfesables

Mientras Adriana Louvier prepara su regreso a las telenovelas; su participación en la serie Pecados inconfesables ha dado mucho de qué hablar, no solo por la historia; sino por las escenas subidas de tono que protagoniza.

Aunque los espectadores puedan llegar a pensar que no existe complicación alguna en los rodajes de este tipo de escenas, lo cierto es que, además de una ardua preparación, la producción debe contar que ciertos requisitos para salvaguardarlos.

Entre estos, contó Louvier, se encuentra la guía de un profesional que trabaja con ellos desde mucho antes de que el director grite acción. “Tenemos un ‘coach’ de intimidad y hacen sesiones con tu pareja (el actor con el que vas a salir), ahí se platica hasta dónde estás cómoda, se ponen límites. Todo es muy cuidado, muy respetuoso”, dijo en un encuentro con los medios.

Asimismo, confesó que en caso de que alguien incumpla con los términos pactados, se haría acreedor a serias consecuencias. “Claro, hay sanciones (en caso de no cumplir con los acuerdos) económicas, con el estudio”, agregó.

Tras el éxito de la serie, Adriana ha decidido enfocarse en su nuevo proyecto, la telenovela Hermanas, un amor compartido, la cual marcará su regreso a la pantalla chica, tras casi una década de ausencia.