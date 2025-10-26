Louvre va por responsables de robo

Los investigadores del robo de joyas en el Museo del Louvre cuentan con más “de 150 muestras de ADN, huellas dactilares y otras” que fueron tomadas del lugar del atraco, afirmó la procuradora de París, Laure Beccuau, quien se mostró optimista.

Beccuau dijo que los análisis “imponen plazos, aunque son prioritarios para los laboratorios”, en una declaración al diario francés Ouest-France e indicó que los resultados, que se conocerán “en los próximos días abrirán tal vez pistas, especialmente si los autores están fichados”

La procuradora explicó que la videovigilancia “facilitó seguir” el recorrido de los maleantes, tanto “en París como en los departamentos limítrofes”.

Mencionó también que existen imágenes de cámaras públicas o privadas, de carreteras, bancos o empresas que serán estudiadas y destacó la voluntad de “detener lo más pronto posible a los autores para encontrar las joyas antes de que les saquen las piedras y los metales sean fundidos”.

Beccuau señaló que gracias a la cobertura mediática del robo existe “una pequeña esperanza de que los autores no osarán moverse mucho con las joyas”, estimadas en 88 millones de euros. “Quiero ser optimista”, concluyó la procuradora de París.

Las autoridades buscan a los cuatro maleantes que perpetraron el robo. Por otra parte, en un comunicado, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) condenó “enérgicamente” el robo de joyería del Museo del Louvre y advirtió que esto pone en peligro la conservación, estudio y transmisión de objetos históricos”.