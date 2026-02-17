Con gran éxito se llevó a cabo la Love Kermesse 2026 del American School, evento que reunió a familias enteras en un ambiente lleno de alegría y espíritu comunitario. Los asistentes disfrutaron encuentros de futbol, show de talentos, participación de marcas y una variada oferta gastronómica que deleitó a chicos y grandes. Entre risas, dinámicas recreativas y momentos para compartir, se vivió un día maravilloso que fortaleció el llamado Bulldog Spirit, dejando gratos recuerdos y reafirmando la importancia de estos espacios de convivencia y unión familiar