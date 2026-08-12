Luca Guadagnino será homenajeado

El Festival Internacional de Cine de Venecia reconocerá este año a uno de los directores italianos que logró dar el salto entre el cine de autor y Hollywood sin abandonar las historias incómodas, sensuales y, en ocasiones, provocadoras que distinguen su filmografía.

Luca Guadagnino, quien, este 10 de agosto, cumple 55 años, llegará a esta nueva etapa de su carrera con otro reconocimiento a su trayectoria. El responsable de películas como Llámame por tu nombre, Suspiria, Hasta los huesos y Desafiantes recibirá el Cartier Glory to the Filmmaker Award durante la edición 83 de la Mostra de Venecia.

El reconocimiento está dedicado a cineastas que realizan una contribución original a la industria cinematográfica contemporánea y desde 2021 reconoció a realizadores como Ridley Scott, Claude Lelouch y Julian Schnabel.

La ceremonia para Guadagnino se realizará el 8 de septiembre, en medio del festival que este año se celebrará del 2 al 12 de septiembre bajo la dirección artística de Alberto Barbera.

Estreno

Pero el italiano no llegará a Venecia únicamente para recoger el premio. También presentará fuera de competencia Joie de vivre, un documental de 435 minutos (siete horas y 15 minutos), dedicado a Bernardo Bertolucci.

Nacido en Palermo, Italia, el 10 de agosto de 1971, Luca Guadagnino pasó parte de su infancia en Etiopía y posteriormente estudió en Italia, donde comenzó a construir una carrera que actualmente supera las tres décadas.

Su relación con el cine también comenzó desde la escuela donde estudió Historia y Crítica del Cine en la Universidad La Sapienza de Roma y realizó una tesis sobre el director estadounidense Jonathan Demme. Debutó en el largometraje con The protagonists, con Tilda Swinton, actriz que se convertiría en una de sus colaboradoras más recurrentes.