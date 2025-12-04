¡Luce increíble en diciembre!

De terciopelo o lentejuelas, pero también de satín o total black. Aquí encontrarás el atuendo de Año Nuevo ideal para deslumbrar esa noche tan especial.

Vestido de terciopelo

Entre los clásicos del armario de invierno, es imposible no mencionar el vestido de terciopelo, ya sea largo o corto. Para la fiesta de Nochevieja puedes lucir un modelo negro, o uno de color, siguiendo las tendencias de moda del momento.

Vestido metalizado con bordados

Optar por este vestido es que te dejes llevar por tu creatividad y elijas el modelo, así como el color que mejor refleje tu forma de ser.

Vestido de satín

Las pasarelas y el streetstyle han demostrado que el slip-dress es un básico de armario, ya sea en corte informal o elegante. Se puede llevar con tenis y bailarinas, pero también con zapatos de tacón y sandalias para una boda a finales de verano.

El vestido negro clásico

No hay ocasión especial que excluya el little black dress de la lista de opciones posibles: de manga larga o con tirantes finos, sencillo o con preciosos bordados.

Vestido brillante o con detalles joya

Lentejuelas, brillos y más lentejuelas: si no es para Año Nuevo, ¿cuándo? Para que tu fiesta sea aún más especial, nuestro consejo es que te veas lo más "chispeante" posible.

Vestidos plateados con preciosas perlas por todas partes, pero también pequeños detalles adornando el escote.

Vestido con detalles peludos o plumas

Como sugieren las tendencias de moda actuales. Vivimos una furry manía, ¿por qué no llevar también un vestido así a la fiesta de Año Nuevo? A veces es un detalle de piel de oveja, a veces son plumas de colores: lo importante es que el vestido sea acogedor y chic al mismo tiempo.