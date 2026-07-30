Lucero agradece seguir vigente

Lucero no da nada por hecho. Aun con 46 años de carrera artística, ve la necesidad de actualizarse para seguir vigente ante las nuevas generaciones, y es ahí donde sus hijos José Manuel y Lucero se han convertido en sus principales guías. “En redes sociales veo que hay muchas fans jovencitas, de verdad que digo ‘¿pero de dónde les gusta lo que hago?’. Me emociona porque siento que ellas traen sangre nueva a mi carrera. También estoy cerca de mis hijos siempre escuchando, sabiendo y viendo lo que hacen, lo que les gusta, lo que la gente joven hoy en día tiene alrededor, porque creo que es importante no quedarse anticuado”, comenta.

Son casi cinco décadas de una trayectoria que empezó cuando era una niña que soñaba con actuar, cantar y salir en la televisión. Hoy, cuando mira atrás, Lucero celebra el valor de aquella pequeña que, sin saber lo que le esperaba, insistió en subirse a un escenario. “Hoy le diría a esa niña que no pare de soñar, que no deje de trabajar para conseguir sus sueños, que no se preocupe, que las cosas van a salir muy bien, que las expectativas que tiene van a ser incluso rebasadas; también el agradecimiento es constante porque gracias a esa niña que dijo ‘mamá, llévame a la televisión’, hoy estoy acá. Es gracias a esa niña que soy yo hoy”, dice.

Si bien está orgullosa y se siente afortunada de hasta dónde ha llegado, es consciente de que su caso no es el de todas, pues hay muchas niñas cuyo camino por cumplir sus metas es sinuoso. “Hay tantas niñas, tantas jóvenes que probablemente tienen un sueño, no necesariamente artístico, unas querrán ser arquitectas, astronautas, bomberas o diseñadoras, pero de pronto, no se dan las oportunidades; en casa a veces no hay probablemente dinero y se vuelve complicado”, señala.

De vuelta a la música mexicana

Para celebrar sus casi cinco décadas de carrera, Lucero decidió volver a su gran pasión, la música mexicana, con un disco en directo en el que incluirá mariachi, pero también explorará un poco del sonido nuevo en el regional mexicano, con el tema “Fuertes declaraciones”. Orgullosa de representar la música nacional, grabó este álbum en los Estudios Churubusco. “Me siento muy feliz, aparte este proyecto es absolutamente regional mexicano con mis raíces, con lo que tanto amo de México, lo que me apasiona, cantando la música más bonita del mundo, que es la música mexicana”, expresó.