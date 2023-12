La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) de Jalisco dio a conocer que halló sin vida el cuerpo de Maika Torres, reportada como desaparecida desde el viernes 1 de diciembre, caso que ha producido indignación generalizada y causó que Lucero se pronunciara, pues la joven era una admiradora suya e integrante de su club de fans oficial, por lo que la cantante no solo envió su más sentido pésame a su familia, sino que rememoró las ocasiones en que la trató, describiéndola como una mujer encantadora. alegre, buena y con valores.

Luego de dos días de búsqueda, después de que se reportara la desaparición de Guillki Maika Torres Obelmejías, una joven venezolana de 38 años, que residía en Chapala, Jalisco desde hace más de un año, la FEPD informó que su cuerpo había sido encontrado sin signos vitales en una finca que fue cateada, pues junto al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses desentrañaron que los retos hallados coincidían con las características de la joven.

Hasta el momento, se ha dicho que antes de mudarse a nuestro país, Maika ya había podado suerte profesional en Colombia, pues uno de sus sueños era convertirse en cantante; sin embargo, encontró la posibilidad de trasladarse a México, un país en el que tenía muchas expectativas para impulsar su carrera artística.

En un post que Maika realizó el 15 de enero de este año, junto a un grupo de personas a las que denominó como su familia de México, agradeció la hospitalidad y generosidad que encontró en sus amistades, ya que para ella era muy importante contar con la compañía de personas que la quisieran, en un país en el que no conocía a nadie y que la mantenía geográficamente distante de sus parientes.

“Una foto que representa familia, esa que me dio Dios en México, la que me acepta tal y como soy, a la que le agradezco (por) ya no sentirme sola en un país que no es el mío, con la que sé que puedo contar, la que me cuida, protege, regaña, que ya están en mi corazón, a los que amo, defenderé y cuidaré siempre”, escribió en la descripción de la instantánea.

En sus redes sociales, Torres Obelmejías solía compartir videos de ella interpretando diferentes temas, todos ellos dentro de los géneros de las baladas y el pop.