En ningún momento Lucero Mijares dudó a qué se dedicaría. Creció con la música dentro y fuera de casa y no se vio haciendo otra cosa, con todo lo que esto incluye.

Ahora, ha empezado a escuchar lo mismo los aplausos del público, que la ha descubierto en el musical The Wiz y la ha celebrado en Juego de voces, que burlas o comentarios desafortunados, como los recientemente hechos por Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres en su programa Qué importa, el pasado 29 de abril. Los conductores se disculparon, en tanto la hija de Lucero y Mijares recibió la solidaridad y apoyo del gremio artístico que pidió incluso cancelarlos.

“Intento fijarme siempre en los contenidos positivos, en los comentarios que aportan felicidad y amor a mi vida”, afirma Lucerito. “Los comentarios malos la verdad es que me los salto, se me resbalan muy fácil. Mis papás me han blindado mucho y me han enseñado a blindarme. Entonces, siempre tomo en cuenta los comentarios buenos, amistosos, y agradezco mucho a la gente que lo hace”.

La joven quiere disfrutar su momento. Este domingo termina Juego de voces, programa de Televisa que puso a competir a padres famosos contra sus hijos, quienes están empezando su camino por la música. “Ha sido un momento maravilloso, hemos hecho una gran familia; aprendí de los consagrados, que son grandes maestros, y de los herederos también, (les deseo) que tengan muchísimo éxito, como se lo merecen. Y bueno, compartir este programa con mi papá también ha sido algo que me llena el corazón. Ojalá pueda repetir”, asegura.

También, dice, le ayudó a descubrir su capacidad para interpretar distintos géneros musicales con temas como “La cigarra”. “Fue una de mis presentaciones favoritas y creo que a la gente le encantó, ya me han hecho muchísimos comentarios sobre la canción y agradezco que la hayan aclamado tanto. Pero la gente decide qué voy a cantar, porque es la que compra el boleto para irte a ver. El regional mexicano y la música ranchera siempre me ha encantado desde chiquita, y ‘La cigarra’ siempre fue un sueño”, declaró.