Lucero no se presta a juegos de amor

El inesperado romance del expresidente de México, Enrique Peña Nieto y la conocida actriz Angélica Rivera desató un sinfín de rumores y teorías conspirativas que persisten en el imaginario público aunque ya pasaron cinco años de su escandalosa separación. Ahora, su historia de amor resurgió debido a unas contundentes declaraciones que Lucero lanzó sobre las supuestas candidatas a ser primera dama de México.

Antes de que Enrique Peña Nieto comenzara a salir públicamente con la protagonista de Destilando amor, circularon fuertes rumores sobre una supuesta lista de artistas candidatas para ser la esposa del entonces gobernador del Estado de México, pues según necesitaba formalizar una relación antes de lanzarse como candidato a la presidencia de México.

Lucero supuestamente figuraba en esa misteriosa lista que nunca salió a la luz. Esto después de que participó en un spot político sobre las metas cumplidas de Enrique Peña Nieto. Ahora, aproximadamente 14 años después del escándalo, la protagonista de Coqueta rompió el silencio al respecto en una entrevista que concedió para el periodista Jorge Ramos.

“Hay un nuevo libro de Mario Maldonado que asegura que tú eras una de las dos personas que los miembros del equipo de Enrique Peña Nieto estaban considerando acercarse antes de la campaña presidencial de 2012... Aparentemente había la intención, dentro del equipo, de ligar al candidato con una figura pública que tuviera ‘rating’ o audiencia”, comentó el también escritor.

Lucero respondió: “Nunca, jamás (hubo un acercamiento), y jamás lo hubiera permitido porque no soy un títere, no soy una muñeca, nadie me puede comprar. En mi vida, lo último que haría sería permitir que alguien pagara, jamás permitiría ‘vamos a armar un numerito y haz como que le das un beso’”.

La también cantante aseguró que el único “show amoroso” en el que ha participado en los últimos años ha ocurrido sobre el escenario y es con Manuel Mijares. “Es mi exesposo, es el papá de mis hijos, es con un respeto”, señaló.

“Esos jueguitos de que a mí me quisieran ligar con un personaje para darle fama y entonces a cambio de eso yo te doy... No, a mí me contratan para hacer un anuncio, para cantar, yo me divierto haciendo mi trabajo, pero nunca en mi vida permitiría que ‘este cuate te va a ligar porque nos conviene a todos’”, aseveró.